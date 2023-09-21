Altın Koza Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivalin Türk sinemasının Oscar’ı olduğunu söyledi.

Perran Kutman ve Cihan Ünal’a ödüllerini meslektaşları takdim etti

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen törenin sunuculuğunu Gani Müjde yaptı. Törende, Perran Kutman ve Cihan Ünal’ın sanat hayatlarına ilişkin video gösterimleri yapıldı. Cihan Ünal, ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar’ın elinden alırken, Perran Kutman’a ise ödülünü Halil Ergün takdim etti.

Çukurova Symphonic Project film müzikleriyle coşturdu

Ödül törenin ardından festival yönetimi ve ödül alan sanatçılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Gecede sahne alan Çukurova Symphonic Project ise yerli ve yabancı film müziklerini seslendirerek davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.