Altın madalya hayatını kurtardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın madalya hayatını kurtardı

Filipinler'in tarihindeki ilk erkek olimpiyat altın madalyalı sporcusuna madalyalarıyla birlikte tam donanımlı 555.000 dolarlık bir daire verildi.

Filipinli olimpiyat sporcusu Carlos Yulo, 3 Ağustos'ta yer hareketinde birincilik ödülünü kazandığında ülkesinin ilk erkek Olimpiyat altın madalyası sahibi olarak tarihe geçti ve ardından 24 saatten kısa bir süre sonra atlamada kazandığı zaferle ülkesinin iki kez altın madalya kazanan ilk ismi oldu.

24 yaşındaki jimnastikçi bu yaz yapılacak Olimpiyat Oyunları'ndan sadece iki madalya ile ayrılmayacak; aynı zamanda 550.000 dolarlık tam donanımlı bir dairenin de sahibi olacak.

Filipinli gayrimenkul şirketi Megaworld Corp., Yulo'nun madalya kazanması durumunda başkent Manila'nın merkezinde 415.000 dolar değerinde iki yatak odalı bir daire vereceğini duyurmuştu.

Ancak Yulo'nun çifte başarısı sonrası kararını değiştiren şirket, vaat ettiği ödülü üç yatak odalı 553.345 dolar değerindeki bir daireye yükseltti.

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