18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Altın medeninde heyelan 27 ölü

Burkina Faso’nun kuzeyindeki Namentenga eyaletinde bulunan altın madeninde meydana gelen heyelanda 27 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 23:21
Takip Et

Altın medeninde heyelan 27 ölü

Altın medeninde heyelan 27 ölü
+
Aa
-

AA’nın haberine göre Namentenga eyaletindeki bağlı Lebri köyündeki Gassin altın arama sahasında toprak kayması meydana geldi.

Heyelanda 27 maden işçisi yaşamını yitirdi.

Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
1
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi. Ünlü sunucu Şule Zeybek'in son hali gündem oldu
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
2
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Anayasa Mahkemesi Başkanı Erdoğan’ın yüzüne karşı bu ifadeleri kullandı
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
3
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten herkesin titreyeceği tarihi açıkladı. Önleminizi alın
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
4
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Erdoğan'ın eski sırdaşı İYİ Partili Turhan Çömez'den Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
5
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿Ankara'da ulaşım felç olacak. Halk otobüsleri kontak kapattı
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
6
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿O fotoğrafın hikayesi gözyaşlarına boğdu
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
7
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
﻿A Haber’in vicdansız haberine Yılmaz Özdil’den unutulmayacak yorum
﻿Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿Rusya’daki uçak kazasında can kaybı 4’e yükseldi
﻿Rusya’daki uçak kazasında can kaybı 4’e yükseldi
﻿Rusya’daki uçak kazasında can kaybı 4’e yükseldi
﻿İsveç’te koalisyon hükümetine liderlik yapacak isim belli oldu
﻿İsveç’te koalisyon hükümetine liderlik yapacak isim belli oldu
﻿İsveç’te koalisyon hükümetine liderlik yapacak isim belli oldu
﻿Trump'ın eski danışmanı Bannon için 6 ay hapis istemi
﻿Trump'ın eski danışmanı Bannon için 6 ay hapis istemi
﻿Trump'ın eski danışmanı Bannon için 6 ay hapis istemi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.