Altın medeninde heyelan 27 ölü

AA’nın haberine göre Namentenga eyaletindeki bağlı Lebri köyündeki Gassin altın arama sahasında toprak kayması meydana geldi.
Heyelanda 27 maden işçisi yaşamını yitirdi.
Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
AA’nın haberine göre Namentenga eyaletindeki bağlı Lebri köyündeki Gassin altın arama sahasında toprak kayması meydana geldi.
Heyelanda 27 maden işçisi yaşamını yitirdi.
Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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