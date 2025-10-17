Ekonomist Onur Çanakçı, altın fiyatlarındaki sert yükselişi değerlendirerek, bu hareketin küresel güvensizlik ve belirsizlik ortamının bir yansıması olduğunu belirtti. Çanakçı, “Altın bir güvensizlik ve belirsizlik endeksidir” diyerek, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetim tarzının dolara zarar verdiğini ve bu durumun altına olan yönelimi artırdığını ifade etti.

Altının rayına girmesi için küresel belirsizliklerin sona ermesi gerektiğini belirten Çanakçı, mevcut koşullarda bu ihtimalin zayıf olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

Altının çıkması altın bir güvensizlik ve belirsizlik endeksidir. Belirsizlik ve güvensizliğin olduğu yerde altın her zaman çık Amerika'nın başında Trump gibi bir ne diyeyim siyasetçi demeyeyim bir esnaf gibi yöneten bir insan oldukça hani yani artık esnaf, tüccar diyelim ama biraz basiretsiz bir tüccar olduğu müddetçe ve dünyada doların rezerv para birimi olma özelliğini kaybetme yolundayken merkez bankalarının buna önlem olarak bir ön alma olarak ciddi anlamda bir altın rezervi biriktirme çabası artı merkez bankaların bunu yapmasından dolayı bunun vatandaşlara da sirayet ederek vatandaşların da ki bizim çok eski bir kültürümüz vardır.

GİDİŞAT İYİ DEĞİL

Altının çıkışının nedenlerini saydım. Trump küresel sorunlar kaos, savaş ortamları, belirsizlik, güvensizlik. Altının rayına girmesi için bunların ortadan kalkması lazım. Bunlardan hangisi kalkacak? Trump başta olduğu müddetçe 40 trilyon dolarlık dış borcu kapatmak ve bütçe açını azaltmak için agresif tutumuna devam edecek. O agresif tutumu dolara ve Amerika'ya zarar verecek. Bakın geldikten sonra Trump tarihinde ilk defa kredi derecelendirme kuruluşu Amerika'nın kredi notunu düşürdü ve diğer ülkeler bugün Hindistan'a baskıyı yapmadı mı? Senin gümrük vergilerini arttırırım diye ama Hindistan elindeki Amerikan tahvillerini satıp altına döndü. Çin hakeza öyle. Bugün Çin'in rezervinin %7'si altından oluşuyor ki fazlası varsa da bizim bilmediğimiz onu bilemiyorum. Bizim gördüğümüz %7'si dünyadaki birçok Merkez Bankası buna önlem olarak altın rezervini arttırmak için uğraşırken bizim Merkez Bankamızda da biz de bunun bir şekilde kaymağını yemek istiyoruz ama diğer bir taraftan da 184 altın ton altın borcumuz var. Bu da yaklaşık olarak bize 10.3 milyar dolar bir zarar yazdırttı. Vatandaşlar kendi arasında konuşurken “aman altın borcun varsa kapat gidişat iyi değil” derler. Şimdi biz de buradan seslenelim sevgili devlet büyüklerine. Gidişat iyi değil. Aman bu altın borcumuzu bir an evvel kapatalım diyelim.