Altın Örümcek Ödülleri, DorukCloud sponsorluğunda bu yıl 23. kez verilecek

22 yıldır aralıksız bir biçimde Türkiye’de dijitalin en iyilerini ödüllendiren ve DorukCloud ana sponsorluğunda hayata geçirilen Altın Örümcek Ödülleri, bu yıl 23. kez düzenlenecek. Dijital dönüşüme katkı sağlamak, yeni nesil teknolojileri yaygınlaştırmak ve başarılı projelerin geniş kitlelere ulaşmasını desteklemek amacıyla 2002’den bu yana DorukNet tarafından kesintisiz olarak düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri, 23. edisyonunda da Türkiye’nin dijital yeteneklerini bir araya getirmeye ve ödüllendirmeye hazırlanıyor.



30 Haziran’da başlayan erken başvuru dönemi, 25 Temmuz’a kadar devam edecek



Türkiye’nin ilk internet sağlayıcısı DorukNet’in bulut markası DorukCloud’un ana sponsorluğunu üstlendiği 23. Altın Örümcek Ödülleri’nin etkinlik takvimi de açıklandı. 30 Haziran’da başlayan erken başvuru dönemi, 25 Temmuz’a kadar devam edecek. Her yıl yoğun ilgi gören yarışmaya başvurular, 28 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında da devam edecek. 1-26 Eylül tarihlerindeki değerlendirme sürecinin ardından finalistler, 6 Ekim’de açıklanacak.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda finale kalan projelerin 8 - 24 Ekim tarihleri arasında halkın beğenisine sunulacağını ve bu yılın kazananlarının da 3-7 Kasım tarihleri arasında açıklanacağını belirten DorukNet İcra Kurulu Üyesi Şenol Doyranlı, “Böylece finalist projeler, doğrudan o projelerin kullanıcıları tarafından da değerlendirilecek ve her kategoride ‘Halkın Favorisi’ belirlenecek. Halk oylaması, Altın Örümcek Ödülleri’nin en çok ilgi gören dönemlerinden biri. Son 5 yılda 2,5 milyona yakın oy kullanıldı” dedi.

Fark yaratan çalışmalar, 36 farklı kategoride ödüllendirilecek

DorukCloud 23. Altın Örümcek Ödülleri’ne katılan projelerin mobil uygulama, web sitesi ve dijital pazarlama olmak üzere üç ana kategoride, toplam 36 farklı kategoride yarışacağını belirten Şenol Doyranlı, “Özellikle son yıllarda finans ve fintek projelerinin yoğun talebi ve adil değerlendirme yaklaşımımızın bir sonucu olarak, Bankacılık & Finans kategorisi ikiye ayrıldı. Bu yıl, Bankacılık ve Finans & Fintek kategorilerine ayrı ayrı başvuru kabul edilecek. Dijital pazarlama kategorisinde entegre kampanyalar, online reklamlar, sosyal medya projeleri alt kategorilerde yarışırken, mobil uygulama kategorisi bankacılık, e-ticaret & alışveriş, finans & fintek, hizmet ve kurumsal kategorilerindeki en başarılı mobil uygulamaları değerlendirecek. Web sitesi kategorimizde bu yıl, Yapay Zeka & Teknoloji alt kategorimiz, 22 yıldır kesintisiz düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri’nin trendlere uyum sağlama konusundaki dinamizmini de vurguluyor” diye konuştu.

22 yılda 40 bine yakın başvuru yapıldı

Altın Örümcek Ödülleri’nin ilk günden bu yana Türkiye’nin internet dünyasında ve dijital ortamında ‘inovasyonun altın standardını’ oluşturmaya ve dijital geleceğe yön vermeye odaklandığını vurgulayan DorukNet İcra Kurulu Üyesi Şenol Doyranlı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Geçtiğimiz 22 yılda, Altın Örümcek Ödülleri’nde 5.985 marka ve 426 ajans, toplam 39.314 başvuru yaptı. Türkiye’de internetin gelişimine katkıda bulunan Altın Örümcek Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da En İyi Web Sitesi ve En İyi Mobil Uygulama ana kategorilerinin kazananlarını, ünlü heykeltraş Erdoğan Sarma’nın Datça’daki atölyesinde el emeğiyle ürettiği sanat eseri niteliği taşıyan ödülle onurlandırılacak. Dijital dünyanın dinamizmini ve yaratıcılığını yansıtan bu ödülün yanı sıra; dereceye giren projelere imza atan ajanslara, DorukCloud tarafından sağlanan özel bulut hizmetleriyle dijital altyapılarını güçlendirme fırsatı sunulacak. Sektörde 30 yılı geride bırakan DorukNet’in 4 veri merkezinden 1.500’e yakın müşteriye %99 uptime oranıyla kesintisiz bulut hizmeti sunan DorukCloud, yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşmasını ve başarılı projelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını bu yıl da destekliyor.”