Altın Otu neye yarar?

Editör: Naim Arıoğlu

İŞTE ALTIN OTUNUN FAYDALARI

Mesane, prostat ve idrar yolu iltihaplarına karşı faydalıdır. Romatizma ve eklem ağrısı şikayetlerini azaltır. Tokluk verir. Hazım zorluklarında ve basurda yararlıdır. İdrar söktürücü, safra ve pankreas salgısını ve mide suyunu arttırıcı ve idrar yollarındaki taşları düşürmeye yardımcıdır.

Böbrek Kumları

Altın başak otu mısır püskülü ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

Mesane yolu iltihabı

Altın başak otu biberiye ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

Gastrit

Altın başak otu kantaron ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

Gaz söktürücü

Altın başak otu nane ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

Yara

Altın başak otu öğütülüp yaralara ekilir. Altın başak otu pelin otuyla ile beraber kaynatılıp pansuman yapılır.

İltihap

Altın başak otu öğütülüp yaralara ekilir.altın başak otu pelin otuyla ile beraber kaynatılıp pansuman yapılır.

Varis

Altın başak otu kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.



Egzama

Altın başak otu şahtere ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.