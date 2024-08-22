Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu

Gün içerisinde en düşük 2 milyon 780 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 787 bin lira seviyelerini gören altının kilogram fiyatı, kapanışta yüzde 0,04'lük bir artışla 2 milyon 783 bin liradan işlem gördü.

Dün, aynı altın türü günü 2 milyon 782 bin lira seviyesinden kapatmıştı. Altın piyasasında gerçekleşen işlemler sonucunda, 892,54 kilogram altın el değiştirirken, işlem hacmi ise 2 milyar 468 milyon 486 bin 389,22 lira olarak kaydedildi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 482 milyon 837 bin 146,82 lira seviyesine ulaştı.

Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler yer aldı.

GÜNÜN İŞLEM VERİLERİ

- Önceki Kapanış: 2.782.000 TL / 2.550,00 USD

- En Düşük: 2.780.000 TL / 2.476,10 USD

- En Yüksek: 2.787.000 TL / 2.555,00 USD

- Kapanış: 2.783.000 TL / 2.476,10 USD

- Ağırlıklı Ortalama: 2.784.794,62 TL / 2.544,72 USD

- Toplam İşlem Hacmi: 2.468.486.389,22 TL

- Toplam İşlem Miktarı: 892,54 Kg

- Toplam İşlem Adedi: 38