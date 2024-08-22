Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu

Kaynak: AA
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, bugün 2 milyon 783 bin lira olarak kaydedildi.

Gün içerisinde en düşük 2 milyon 780 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 787 bin lira seviyelerini gören altının kilogram fiyatı, kapanışta yüzde 0,04'lük bir artışla 2 milyon 783 bin liradan işlem gördü.

Dün, aynı altın türü günü 2 milyon 782 bin lira seviyesinden kapatmıştı. Altın piyasasında gerçekleşen işlemler sonucunda, 892,54 kilogram altın el değiştirirken, işlem hacmi ise 2 milyar 468 milyon 486 bin 389,22 lira olarak kaydedildi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 482 milyon 837 bin 146,82 lira seviyesine ulaştı.

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Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler yer aldı.

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GÜNÜN İŞLEM VERİLERİ

- Önceki Kapanış: 2.782.000 TL / 2.550,00 USD
- En Düşük: 2.780.000 TL / 2.476,10 USD
- En Yüksek: 2.787.000 TL / 2.555,00 USD
- Kapanış: 2.783.000 TL / 2.476,10 USD
- Ağırlıklı Ortalama: 2.784.794,62 TL / 2.544,72 USD
- Toplam İşlem Hacmi: 2.468.486.389,22 TL
- Toplam İşlem Miktarı: 892,54 Kg
- Toplam İşlem Adedi: 38

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