Altın piyasası hareketlendi. Rekora koşuyor

Kaynak: AA
Altın piyasası hareketlendi. Rekora koşuyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının ons fiyatı 2 bin 424 dolara yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 bin 370 doları, en yüksek ise 2 bin 424 doları gören standart altın, gün sonunda yüzde 2,5 artışla 2 bin 424 dolar seviyesine ulaştı. Standart altının ons fiyatı önceki günü 2 bin 365 dolardan kapatmıştı.

KMKTP'de altın işlem hacmi 660 milyon 879 bin 733,33 lira, işlem miktarı ise 259,70 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde işlem hacmi 693 milyon 968 bin 868,31 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti yer aldı.

İlgili Haberler
Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. SGK uzmanları ödemeler için net tarih verdi
Emeklilere indirimli olacak. SGK ile imzalar atıldı
Doğal gaz kombileri tarihe karışacak. Yeni ısınma dönemi başlıyor
Son Haberler
Sokak röportajında isyan etti: 'Yürüyen GBT'yim' Video
Sokak röportajında isyan etti: 'Yürüyen GBT'yim'
9'u çocuk 16 düzensiz göçmen kurtarıldı Yerel Haberler
9'u çocuk 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yumruk yumruğa kavga eden kangurular Video
Yumruk yumruğa kavga eden kangurular
Olimpiyatların dördüncü gününde de altını bulamadık Spor
Olimpiyatların dördüncü gününde de altını bulamadık
Deniz kenarında video çekmek isteyen genç kadının önüne adam düştü Video
Deniz kenarında video çekmek isteyen genç kadının önüne adam düştü
Çivril’deki yangında 8 hektar alan zarar gördü Yerel Haberler
Çivril’deki yangında 8 hektar alan zarar gördü