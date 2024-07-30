Altın piyasası hareketlendi. Rekora koşuyor

Altın piyasasında en düşük 2 bin 370 doları, en yüksek ise 2 bin 424 doları gören standart altın, gün sonunda yüzde 2,5 artışla 2 bin 424 dolar seviyesine ulaştı. Standart altının ons fiyatı önceki günü 2 bin 365 dolardan kapatmıştı.

KMKTP'de altın işlem hacmi 660 milyon 879 bin 733,33 lira, işlem miktarı ise 259,70 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde işlem hacmi 693 milyon 968 bin 868,31 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti yer aldı.