Altın piyasasında çifte rekor. Uzmanı bir anda olacak diyerek uyardı

Altın fiyatları, geçen hafta yaklaşık bir ay sonra ilk kez düşüş yaşadıktan sonra hızlı bir toparlanma gösterdi ve bu hafta önemli kazançlar elde etti. Hatta kısa bir süreliğine tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Geçen haftaki zayıf performansın ardından istikrar bulan altın, artan jeopolitik gerginlikler ve ABD ekonomisinin zayıfladığına işaret eden yeni verilerin etkisiyle Aralık teslimatlı altın kontratları Cuma günü tarihinde ilk kez ons başına 2.500 doların üzerine çıkarak 2.522,50 doları gördü. Spot altın, bu ayın başlarında ulaştığı 2.483,73 dolarlık rekor seviyeye çok yaklaşarak 2.477,73 dolara kadar çıktı.