Altın piyasasında çifte rekor. Uzmanı bir anda olacak diyerek uyardı

Altın piyasasında çifte rekor. Uzmanı bir anda olacak diyerek uyardı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Altın fiyatları, Federal Reserve'in (Fed) faiz kararı, ABD'den gelen ekonomik veriler ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle bu hafta yaklaşık yüzde 3 yükselerek yeni rekorlar kırdı.

1/9
Altın piyasasında çifte rekor. Uzmanı bir anda olacak diyerek uyardı 1

Altın fiyatları, geçen hafta yaklaşık bir ay sonra ilk kez düşüş yaşadıktan sonra hızlı bir toparlanma gösterdi ve bu hafta önemli kazançlar elde etti. Hatta kısa bir süreliğine tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Geçen haftaki zayıf performansın ardından istikrar bulan altın, artan jeopolitik gerginlikler ve ABD ekonomisinin zayıfladığına işaret eden yeni verilerin etkisiyle Aralık teslimatlı altın kontratları Cuma günü tarihinde ilk kez ons başına 2.500 doların üzerine çıkarak 2.522,50 doları gördü. Spot altın, bu ayın başlarında ulaştığı 2.483,73 dolarlık rekor seviyeye çok yaklaşarak 2.477,73 dolara kadar çıktı.

2/9
Altın piyasasında çifte rekor. Uzmanı bir anda olacak diyerek uyardı 2

ONS ALTIN PERFORMANSI YÜKSELDİ

Altın, Orta Doğu'daki gerginliklerin güvenli liman talebini artırması ve faiz indirimi beklentilerinin metali yatırımcılar için daha cazip hale getirmesiyle, bu hafta yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak Nisan ayından bu yana en iyi haftasını geçirdi.

Jeopolitik risklerin artması ve küresel ekonomideki belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Bu talep artışı, altın fiyatlarını hızla yükseltti ve ons altın, önemli bir kazanç elde etti. Ayrıca, Fed'in faiz indirimi beklentileri de altının cazibesini artırarak yatırımcıların ilgisini çekti.

3/9
Altın piyasasında çifte rekor. Uzmanı bir anda olacak diyerek uyardı 3

Uzmanlar, altının bu yükseliş trendini sürdürebileceğini ve yatırımcıların dikkatli olmalarını öneriyor. Orta Doğu'daki gelişmeler ve faiz politikaları, altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından etkilemeye devam edecek. Bu nedenle, yatırımcıların piyasaları dikkatle takip etmeleri ve stratejilerini buna göre belirlemeleri önem taşıyor.

4/9
Altın piyasasında çifte rekor. Uzmanı bir anda olacak diyerek uyardı 4

DOLAR ENDEKSİNDE 4 AY SONRA İLK

Rekor kırılan performans haftasında yatırımcılar, Çarşamba günkü Fed faiz kararı ve Cuma günü yayınlanan ABD tarım dışı istihdam verisini bekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, dolar endeksi de işverenlerin Temmuz ayında ekonomistlerin tahminlerinden daha az istihdam yarattığını gösteren verilerin ardından Mart ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi ve işsizlik oranı yüzde 4,3'e yükseldi.

5/9
Altın piyasasında çifte rekor. Uzmanı bir anda olacak diyerek uyardı 5

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,57 artışla 2 bin 595 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,13 yükselişle 17 bin 120 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 150 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 290 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazanarak 33,1940 liraya, euro ise yüzde 1,15 artışla 36,2200 liraya yükseldi.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altın fiyatları daha da artar mı? Gram altın fiyatı ne olur? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Her düşüş bir alım fırsatı. Ons altını takip eden gram altını göreceğiz. Gram altın TL'de 2.520-2.620 lira aralığını takip edeceğiz" dedi.

6/9
Altın piyasasında çifte rekor. Uzmanı bir anda olacak diyerek uyardı 6

"ALACAKLARA GÜVENMEYİN"

İslam Memiş, Temmuz ayının finansal açıdan stresli geçtiğini belirtti. Çalışanlar ve tatilciler için zor bir ay olduğunu ifade eden uzman, Ağustos ayının da Temmuz'u aratmayacağını vurguladı.

Memiş, "Temmuz, nakit sıkıntısının hissedildiği bir ay oldu. Ağustos ise nakitin yetişmediği bir ay olacak. Buna göre hazırlık yapılmalı, son dakikaya bırakılmamalı" dedi.

7/9
Altın piyasasında çifte rekor. Uzmanı bir anda olacak diyerek uyardı 7

"AĞUSTOS'TA ZİRVE 2.730 TL"

Ayrıca yatırımcılara, fiyata değil miktara odaklanmaları gerektiğini tavsiye etti. Savaş konusunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Memiş, piyasanın genel beklentileri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

"Jeopolitik gerilimi tırmandıran gelişme olursa yükselişi takip edeceğiz. Ağustos'ta zirve seviyemizi 2.730 lira olarak bekliyoruz" diyerek gram altın tahminini açıklayan İslam Memiş, "Her ay yeni rekor denemesi ile yoluna devam ediyor. Yıl sonu beklentimiz 3.000-3.500 lira" değerlendirmesini yaptı.

8/9
Altın piyasasında çifte rekor. Uzmanı bir anda olacak diyerek uyardı 8

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

9/9
Altın piyasasında çifte rekor. Uzmanı bir anda olacak diyerek uyardı 9
İlgili Haberler
Türkiye'de bir ilk. MEB özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak
Tuna Kaya'dan 60 gün uyarısı. Satanın uykuları kaçacak
Otomotiv devi iflasın pençesinde. 3 ay süre verildi
Hatice Kolçak: Ne altın ne dolar ne de borsa. Hepsini ezip geçecek
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Tuna Kaya'dan 60 gün uyarısı. Satanın uykuları kaçacak
Tuna Kaya'dan 60 gün uyarısı. Satanın uykuları kaçacak
Hangi emekli ne kadar ek zam alacak? Yüzde 30 daha fazla kazandıracak formül ortaya çıktı
Hangi emekli ne kadar ek zam alacak? Yüzde 30 daha fazla kazandıracak formül ortaya çıktı
Otomotiv devi iflasın pençesinde. 3 ay süre verildi
Otomotiv devi iflasın pençesinde. 3 ay süre verildi
Hatice Kolçak: Ne altın ne dolar ne de borsa. Hepsini ezip geçecek
Hatice Kolçak: Ne altın ne dolar ne de borsa. Hepsini ezip geçecek
Eşinin 5 bileziğiyle başladı. Koskoca fabrikaya dönüştürdü: Yurt dışına ihracat bile yapıyor
Eşinin 5 bileziğiyle başladı. Koskoca fabrikaya dönüştürdü: Yurt dışına ihracat bile yapıyor
Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak
Emekliye bir ay içerisinde üç yerden para gelecek. Hesaplara aktarılacak