Altın piyasasında çifte rekor. Uzmanı bir anda olacak diyerek uyardı

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATI
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,57 artışla 2 bin 595 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,13 yükselişle 17 bin 120 liraya çıktı.
Geçen hafta sonu 4 bin 150 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 290 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,69 değer kazanarak 33,1940 liraya, euro ise yüzde 1,15 artışla 36,2200 liraya yükseldi.
İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ
Altın fiyatları daha da artar mı? Gram altın fiyatı ne olur? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Her düşüş bir alım fırsatı. Ons altını takip eden gram altını göreceğiz. Gram altın TL'de 2.520-2.620 lira aralığını takip edeceğiz" dedi.