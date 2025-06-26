Altın piyasasında dengeler değişti Beklenen veri açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasasında dengeler değişti Beklenen veri açıklandı

Dünya genelinde yaşanan gelişmeler altın piyasasını da kritik anlamda etkiliyor bu yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisinin %0,5 daralmış olması büyüme verisinin açıklanmasının ardından ons altın 3350 dolardan ilk olarak 3 bin 333 geriledi. Altında görülen bu düşüş saatlerin 16:00’yı göstermesi ile birlikte 3320 dolara kadar geriledi.

ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde %0,5 ile tahminlerden fazla bir küçülme yaşadı. yaşanan bu küçülme altını da kritik oranda etkiledi


ABD Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ocak ila mart dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,5 azaldı.

Ülke ekonomisi, 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldü.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ve mayıs ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 0,2 daraldığı öngörülmüştü.

ABD'de ekonomi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4, geçen yılın genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.

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