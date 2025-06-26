Altın piyasasında dengeler değişti Beklenen veri açıklandı

ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde %0,5 ile tahminlerden fazla bir küçülme yaşadı. yaşanan bu küçülme altını da kritik oranda etkiledi



ABD Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ocak ila mart dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,5 azaldı.

Ülke ekonomisi, 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldü.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ve mayıs ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 0,2 daraldığı öngörülmüştü.

ABD'de ekonomi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4, geçen yılın genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.