Altın piyasasında günün bilançosu: Ne oldu? (31 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
Altın piyasasında günün bilançosu: Ne oldu? (31 Temmuz 2025)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 4 milyon 331 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 265 bin lira, en yüksek 4 milyon 343 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 azalışla 4 milyon 331 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 355 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 71 milyon 542 bin 006,03 lira, işlem miktarı ise 710,10 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 570 milyon 739 bin 163,51 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, AG Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.355.100,003.297,10
En Düşük4.265.000,003.272,50
En Yüksek4.343.000,003.400,00
Kapanış4.331.000,003.274,50
Ağırlıklı Ortalama4.323.968,863.322,47
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.071.542.006,03
Toplam İşlem Miktarı (Kg)710,10
Toplam İşlem Adedi48

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