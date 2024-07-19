Altın piyasasında kritik gerileme

Kaynak: AA
Altın piyasasında kritik gerileme

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 590 bin liraya düştü.

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 550 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 605 bin lira seviyelerini gördü. Gün sonunda fiyat, yüzde 2,2 oranında azalarak 2 milyon 590 bin lira oldu. Dün, bu fiyat 2 milyon 648 bin 500 lira olarak kapanmıştı.

KMKTP'de altın işlem hacmi 6 milyar 822 milyon 945 bin 232,60 lira, işlem miktarı ise 2.647,38 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde işlem hacmi ise 7 milyar 88 milyon 619 bin 774,56 lira seviyesinde gerçekleşti.

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler öne çıktı.

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