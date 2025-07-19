Altın piyasasında sürpriz hareketlenme!

Altın piyasası hafta boyunca hareketli seyrini sürdürdü. Öte yandan yatırımcılar ve birikimini değerlendirmek isteyenler için uzman yorumlarına göre altın halen güvenli liman olarak görülüyor. Ancak altında yaşanan yukarı yönlü hareketliliğin ne kadar geçerli olacağı merak konusu.
Haftanın son işlem gününde standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 333 bin TL, en yüksek ise 4 milyon 350 bin TL’yi gördü.
ALTIN FİYATLARI (19 Temmuz)
-Gram Altın
Alış: 4.349,61 TL
Satış: 4.350,44 TL
-Çeyrek Altın
Alış: 7.063,00 TL
Satış: 7.127,00 TL
-Yarım Altın
Alış: 14.125,00 TL
Satış: 14.255,00 TL
-Cumhuriyet Altını
Alış: 28.164,00 TL
Satış: 28.379,00 TL
-Ons Altın
Alış: 3.349,56 Dolar
Satış: 3.350,15 Dolar