Altın piyasasında sürpriz hareketlenme!

Altın piyasası hafta boyunca hareketli seyrini sürdürdü. Öte yandan yatırımcılar ve birikimini değerlendirmek isteyenler için uzman yorumlarına göre altın halen güvenli liman olarak görülüyor. Ancak altında yaşanan yukarı yönlü hareketliliğin ne kadar geçerli olacağı merak konusu.



Haftanın son işlem gününde standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 333 bin TL, en yüksek ise 4 milyon 350 bin TL’yi gördü.

ALTIN FİYATLARI (19 Temmuz)



-Gram Altın

Alış: 4.349,61 TL

Satış: 4.350,44 TL

-Çeyrek Altın

Alış: 7.063,00 TL

Satış: 7.127,00 TL

-Yarım Altın

Alış: 14.125,00 TL

Satış: 14.255,00 TL

-Cumhuriyet Altını

Alış: 28.164,00 TL

Satış: 28.379,00 TL

-Ons Altın

Alış: 3.349,56 Dolar

Satış: 3.350,15 Dolar

