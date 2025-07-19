Altın piyasasında sürpriz hareketlenme!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasasında sürpriz hareketlenme!

Ekonomisi dengeler ve artan hayat pahalılığı karşısında bir çok kişi tarafından altın halen güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yatırımcılar ve birikimini altından yana değerlendirmek isteyenler için yakından takip ediliyor bu kapsamda internet aramalarında da sıklıkla altına ilişkin detaylar ön plana çıkıyor. İşte altın fiyatlarındaki son durum…

Altın piyasası hafta boyunca hareketli seyrini sürdürdü. Öte yandan yatırımcılar ve birikimini değerlendirmek isteyenler için uzman yorumlarına göre altın halen güvenli liman olarak görülüyor. Ancak altında yaşanan yukarı yönlü hareketliliğin ne kadar geçerli olacağı merak konusu.


Haftanın son işlem gününde standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 333 bin TL, en yüksek ise 4 milyon 350 bin TL’yi gördü.

ALTIN FİYATLARI (19 Temmuz)


-Gram Altın

Alış: 4.349,61 TL

Satış: 4.350,44 TL

-Çeyrek Altın

Alış: 7.063,00 TL

Satış: 7.127,00 TL

-Yarım Altın

Alış: 14.125,00 TL

Satış: 14.255,00 TL

-Cumhuriyet Altını

Alış: 28.164,00 TL

Satış: 28.379,00 TL

-Ons Altın

Alış: 3.349,56 Dolar

Satış: 3.350,15 Dolar

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