Altın piyasasının kurdu İslam Memiş kimsenin bilmediği taktiği verdi! Sahte altını anlamanız yüzde 0

Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıları “Altın alınmalı mı?” sorusunu sormaya itti.

Memiş, CNN Türk ekranlarında özellikle düğün sezonunun başlamasıyla artan sahte altın satışlarına dikkat çekti.

İnternet üzerinden yapılan satışlarda, gerçek altın görünümünde gümüş veya bakır içerikli sahte ürünlerin piyasaya sürüldüğünü belirtti.

Vatandaşların bu sahteciliği gözle ayırt etmesinin neredeyse imkansız olduğunu vurguladı.

Canlı yayında gerçekleştirdiği altın testiyle de dikkatleri üzerine çeken Memiş, sahte altınların nasıl anlaşılabileceğini gösterdi.

Mihenk taşına sürtülen altının, 22 ayar suyu ile test edildiğinde hemen silinmemesi gerektiğini ifade etti. Ancak, vatandaşların bu testi yapma imkanının olmadığını ve dolandırıldıklarını genellikle geç fark ettiklerini söyledi.

Memiş, tüketicilerin korunması adına yasal düzenlemelerin şart olduğunu ve bu tür dolandırıcılıkların önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi. Yatırımcılara sahte altın konusunda uyanık olmaları ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.