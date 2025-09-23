Altın piyasasında şaşırtan hareketlenme!

Değişen ekonomik dengelere rağmen yeni haftaya rekorlarla başlayan altın, yatırımcılar ve birikimini altından yana değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliğe rağmen altın güvenli liman olmayı sürdürüyor. 23 Eylül 2025 Salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, gram altın 5.000 TL’nin üzerine çıkarak tarihi rekor ile bugüne başladı. Altının gün içi rekoru bunun da üzerine çıktı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Öte yandan Fed Başkanı Powell’in yapacağı açıklama altında tansiyonu yükseltti. Gram altın gün içerisinde 5 bin 40 TL’yi gördü.

PİYASADA SON DURUM



Gram altın % 2,03

Alış(TL) 5.175,20

Satış(TL) 5.178,53

Çeyrek Altın % 1,21

Alış(TL) 8.420,00

Satış(TL) 8.471,00

Altın (ONS) % 0,92

Alış($) 3.781,08

Satış($) 3.781,51