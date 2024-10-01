Altın Portakal Film Festivali’nin gösterim takvimi belli oldu

Kaynak: İHA
Altın Portakal Film Festivali’nin gösterim takvimi belli oldu

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin gösterim takvimi belli oldu.

61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin gösterim takvimi, festivalin sitesinde açıklandı. Biletler Biletix ve festival gişelerinde satışa sunulacak.

ÖĞRENCİYE 5 TL

Festival kapsamında Ulusal Özel Gösterim, Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Özel Gösterim, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Belgesel Özel Gösterim başlıkları altında sunulacak filmler ücretsiz olarak izlenebilecek. Diğer bölümlerdeki gösterimlerin ücreti ise herkesin sinemayla buluşabilmesi için öğrenci 5 ve tam 10 TL olarak belirlendi.

Gösterimler, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos ve Perge salonları, Paribu Cineverse Migros AVM Konyaaltı 7 ve 8’inci salonlar, Cinetime (2.Salon) Özdilek Park Antalya Kepez ve AKM Amfitiyatro’da gerçekleştirilecek.

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