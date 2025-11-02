Altın Portakal’ı kimler kazandı? Bu yazıyı yazdığımda daha yarışma devam ediyordu. Bu yazı yayınlandığında ödüller bir gün önce dağıtılmış olacak. Bu sebeple şu karara vardım. Eleştirilerimi bir sonraki yazıya saklayarak, 1 Ekim akşamı düzenlenecek Altın Portakal töreninden ödül almak için yarışan filmlerden bazılarını, okuyucularım, ihtimaldir ki seyretmek isterler düşüncesiyle sıralayacağım. Ancak bazı dallarda Altın Portakal’a en yakın olduğunu düşündüklerimi burada anacağım.

SAHİBİNDEN RAHMET: Yoksul bir köye bir gece düşen meteor parçalarını Amerikalılar yüksek meblağlara satılan almak ister. En büyük göktaşını bulan saftirik ama köylü kurnazı İrfan hayal edemeyeceği bir fırsat yakaladığını dünür. Rahmet adını verdiği göktaşının fiyatını arttırdıkça artırır. Ancak aç gözlülüğü ona pahalıya patlar. Emre Sert, Gözde Yetişkin’in yazıp yönettiği filmde Aslı İnandık ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun performansları göz dolduruyor olsa da İrfan karakterinin yazılışında bazı sorunlar olduğunu düşünüyor, Üzümoğlu ve İnandık’ın Altın Portakal’a uzandığını düşünüyorum.

TAVŞAN İMPARATORLUĞU: Devleti dolandırarak maaşa bağlanmak için babası Beko tarafından zorla engelli taklidi yaptırılan Musa, kendisi gibi doğasından koparılıp tazı yarışlarında yem olarak kullanılan yaban tavşanlarını kurtarmak için çaresizmiş gibi görünen bir mücadeleye girişir. Seyfettin Tokmak’ın yazıp yönettiği filmde Alpay Kaya’nın (Musa) oyunculuğunu çok beğendim. Altın Portakal’ı alan en genç “Erkek Oyucu” olabileceğini düşünüyorum.

KANTO: Yıllarını ailesine adayarak geçiren Sude, nihayet düzenli bir işe başlamak üzereyken bazı dramatik olaylar yüzünden eşi tarafından kayınvalidesine bakmaya zorlanır. Çocukluk travmasını yenememiş bir koca, kanto yapmak isteyen ama aile içi sorunlara takılan ergen bir genç kız, bunama yolunda bir kayınvalide. Sude ne yapmalıdır suali filmin ilerlemesine yön veriyor. Didem İnselel ve Sinan Albayrak inandırıcı oyunlarıyla Altın Portakal’a uzanan oyunculardan.

BARSELO: Senaryosunu Alper Kul'un yazdığı Barselo’da marijinal bir dünyanın yitik ruhları arasında, patolojik bir ahlak algısı ile aptallığın mayaladığı bir 'erk'ek/ler dünyasındayız. Bu alemde kadın kullanılmaktan pörsük silikon bebekten ibarettir. Özetle gerçekleşmesi yarı yarıya olan ihtimaller, hastalıklı bir hayal dünyasına kurban ediliyor. Karakterlerini giyinmiş olarak tarif edebileceğim oyuncular, Ahmet Varlı, Naz Çağla Irmak, Dolunay Soysert, Bora Karakul, Özlem Öçalmaz, Burak Can Ara da Altın Portakal’a uzanmakta haklılar.

KESİLMİŞ BİR AĞAÇ GİBİ: Tunç Davut ikinci filminde yine yumuşak, kesintisiz kamera hareketleri ve bangır bangır bağırmayan bir miksajla seyirciye duyduğu saygıyı ilan ediyor. Hikâyesi tam bir Türkiye klasiği. Emekli mühendis Refik, Kurban Bayramı’nda ailesiyle bir araya gelme hazırlığı yaparken Avrupa’ya kaçsın diye para verdiği Suriyeli göçmen kadın Nesrin çocuklarını ortada bırakıp kaybolur. Müflis oğul İhsan, hayvan çiftliği kurmak için babası Refik’i ikna etmeye çalışır. Almanya’ya yerleşme planları yapan Refik’in kızı Nalân da bayram için baba evine gelir. Selen Kurtaran ve Ceren Düzgüner’in Altın Portakal ağacına uzanırken çekinik göründüklerini düşünüyorum.

ERKEN GELEN KIŞ: Erken Gelen Kış filminin ilk gösterimi AKM Aspendos Salonu'nda 'histerik' bir seyirci kitlesi önünde yapıldı. Daha film başlamadan alkışlar, çok yüksek olan salon tavanına çarparak yönetmenin kafasından aşağı konfeti gibi yağdı. Ulusal Yarışma başladığından beri hiçbir film için salon böyle doldurulmamış, hiçbir yönetmen bu kadar şiddetli alkışlanmamıştı! Tezahürat tasarımının iki işlevi var: birincisi beklentileri yükseltmek ki burarda murat o değildi. İkincisi “beğenme sorumluluğu” duygusu yaratmak. Nitekim film bittikten sonra da aynı şiddette alkışlandığına göre arzulanan gerçekleşmiş oldu. Filmin erkek baş oyucusu Timuçin Esen sevdiğimiz bir oyuncu ama bu Özcan Alper’in “tekrar filminde” yaşadığı hayattan, hayatın sorunlarından, evliliğinden dolayı donuklaşmış bir orta yaş erkeği rolüyle uzandığı Altın Portakal’ı koparacağını sanmıyorum!

Son seyrettiğim film, En Güzel Cenaze Şarkıları’nın kadın oyuncuları Esra Dermancıoğlu ve Çağdaş Ekin’in Altın Portakal ağacının altına iddialı bir giriş yaptılar.

EN İYİ FİLMLER: Festivalin en önemli ödülü elbette “En İyi Film” dalında verilen Altın Portakal ve para armağanıdır. Bu yüzden bütün yapımcılar en çok bu yapımcı ödülünü almak isterler. Festivallerin en sıkıntılı dalı da budur. Çünkü sanat eserinin sahibi yönetmen, eseri taşıyan ve “mal” sayılan film şerdi veya DCP, yapımcıya aittir. Bu sebeple en büyük ödülün sanatçılara verilmesi gerektiğini düşünmüşümdür.

Neticede En İyi Film olarak gördüğüm eserler şöyle sıralayabilirim: Tavşan İmparatorluğu, Barselo, Kanto, Sahibinden Rahmet.