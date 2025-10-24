MEHMET FARAÇ

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği olan Altın Portakal Film Festivali, bu yıl “Kalpten” mottosuyla, dopdolu bir programla sinemaseverlerle buluşacak.

24 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek "festival, sinemanın özündeki içtenliği, duyguyu ve samimiyeti merkeze alacak."

Festivalin bu yılki afişinde, hem Altın Portakal’ın ihtişamı hem de Antalya’nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan özel ögeler bir araya getirildi...

Altın tonlarında kalp formunda tasarlanan retro sinema makinesi üzerine, Venüs heykelinden detay eklendi... Görselde ayrıca Antalya’nın önemli tarihi ve mimari unsurlarından biri olan tapınağa da yer ver verildi...

“Kalpten” söyleminin üzerinde yer alan "gördüğümüz her şey" yazısı ise Atatürk’ün kendi el yazısından esinlenerek afişe özel olarak uygulandı...

Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz, bu yılki temanın "Kalpten" olmasının gerekçesini şöyle anlattı:

"Bu seneki mottomuz 'Kalpten'. Yani aslında bütün hikaye, anlatılanların hepsi kalbimizden geliyor. Bu samimiyeti yansıtmak istedik. Çünkü sinema, izlediğimiz her film başka bir hikayeyi anlatıyor. Bunlar da samimi hikayeler. Filmler, sinema 'samimiyet' demek. O da kalpten gelmeli. Bu sene o yüzden mottomuz kalpten. Festival ile ilgili hazırlıklar tamamlandı biletler hızla tükendi."

Film Festivali'nin simgesi olan 'Venüs' heykelleri Antalya'nın her köşesini süslerken, kente heyecan getirdi. Festivalin yoğun programı sinemaseverleri her yıl olduğu gibi yine kentte çekiyor...

YÜZLERCE FİLM BAŞVURDU...

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği olan Altın Portakal Film Festivali’nde; Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’na 49, Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması’na ise 233 kayıt gerçekleşmişti...

Bu sene Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisine ise toplam 74 film başvurmuştu...

ATÖLYELER, FORUMLAR...

Altın Portakal Film Festivali bu yıl da, Türk sinemasının olanaklarını ve gelişimini artırmak amacıyla Türkiye ve dünyadan sektörün profesyonellerini forumlar ve atölyelerde bir araya getirecek.

Festival kapsamındaki ortak yapım ve proje geliştirme platformu, Film Forum’da bu yıl 5 kategoride toplam 20 proje yer alıyor.

Uzmanların tartışacağı sektörel başlıkların yanı sıra geçen yıl yaşamını yitirenTürk sinemasının usta yönetmenlerinden Şerif Gören anısına bir söyleşi de etkinlik programında yer alıyor.

Festivalde Onur Ödülleri; Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen’e,

Başarı Ödülleri ise Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı’ya verilecek.

Ödüller 25 Ekim akşamı saat 19.00'da Cam Piramit'te düzenlenecek açılış töreninde dağıtılacak.

GAZZE'YE SELAM...

Altın Portakal Film Festivali’nde 5 filmden oluşan “Sınırlardan Sınırsızlığa” seçkisinde, Filistin temalı 3 filmle Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilecek.

Filistin ve Gazze’deki dram Orta Doğulu yönetmen, senarist ve oyuncuların gözünden beyaz perdeye taşınacak...

"Sınırlardan Sınırsızlığa” bölümünde, Sepideh Farsi’nin yönetmenliğini üstlendiği, İsrail işgali altındaki Gazze’deki yaşamı tasvir eden “Put Your Soul On Your Hand And Walk” filmi yer alıyor.

Venedik Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan, Gazze’de 5 yaşında hayatı yarım kalan Hind’in sesi etrafında şekillenen “The Voice of Hind Rajab” filmi de festivalde izleyiciyle buluşacak.

Festivalde Cherien Dabis’in yönettiği “All That’s Left of You” filmi ilk kez sinemaseverlerle buluşacak.

HER DALDA YARIŞMA HEYECANI...

Altın Portakal’da filmler; En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında yarışıyor...

Ulusal seçkideki filmler, ilk kez Altın Portakal'da beyazperde de olacak. 3.5 milyonluk ödül için yarışacak Ulusal Uzun Metraj Filmler şunlar;

- Aldığımız Nefes — Yönetmen: Şeyhmus Altun | Yapımcı: Şeyhmus Altun, Fevziye Hazal Yazan

- Bağlar, Kökler ve Tutkular — Yönetmen: Sunay Terzioğlu | Yapımcı: Timur Harzadın

- Barselo — Yönetmen: Erdem Yener | Yapımcılar: Hüseyin Yener, Erdem Yener

- Doğudan Fragmanlar — Yönetmen: K. Erkan Yazıcı | Yapımcı: Mahpare Tanın, Myrıam Carrel

- En Güzel Cenaze Şarkıları — Yönetmen: Ziya Demirel | Yapımcı: Anna Maria Aslanoğlu , Emre Oskay

- Erken Kış — Yönetmen: Özcan Alper | Yapımcılar: Emre Oskay, Soner Alper

- Kanto — Yönetmen: Ensar Altay | Yapımcılar: Süleyman Civliz, Ensar Altay

- Noir — Yönetmen: Ragıp Ergün | Yapımcılar: Özlem Öcalmaz Yıldız, Jeanne-Peri Foucault, Ozan Yıldız, Ragıp Ergün, Didem Ellialtı

- Kesilmiş Bir Ağaç Gibi — Yönetmen: Tunç Davut | Yapımcılar: Sinem Altındağ, Hakkı Yazıcı, Cem Yılmazer, Tunç Davut, Faruk Güven

- Parçalı Yıllar — Yönetmen: Hasan Tolga Pulat | Yapımcılar: Tuncay Kaymaz, Tayfun Burus

- Sahibinden Rahmet — Yönetmenler: Emre Sert, Gözde Yetişkin | Yapımcılar: Kerem Çelebi, Emre Sert, Gözde Yetişkin, Ender Sevim

- Tavşan İmparatorluğu — Yönetmen- Yapımcı: Seyfettin Tokmak

YABANCI FİLMLER YARIŞTA...

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise10 Film Altın Portakal için yarışacak!

ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İran, İsveç, İsviçre, İtalya, Kolombiya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve Türkiye yapımları 10 film, Türkiye'de ilk kez Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Yerli ve yabancı toplam 108 filmin yer aldığı festivalde 79 film Türkiye'de ilk gösterimini yaparken, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması bölümünde de 10 film ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Gösterimler, AKM'nin Aspendos ve Perge salonları ile AKM Açık Hava'da, Paribu Cineverse MarkAntalya 3 ve 4'üncü salonlarda gerçekleştirilecek.

Festivalde tam bilet fiyatı 20 lira, öğrenci bileti ise 10 lira olarak belirlendi.

BEREN SAAT JÜRİDE

Altın Portakal'ın bu yılki jüri üyeleri şu isimlerden oluştu...

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri: Ömer Vargı, Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay, Zeynep Koloğlu.

Ulusal Kısa Film Yarışması jürisi: Vuslat Saraçoğlu, Ezgi Esma Kürklü Pervaz, İlkay Nişancı.

Ulusal Belgesel Film Yarışması jürileri: Amir Etminan, Sevinç Yeşiltaş, Şafak Bakkalbaşıoğlu...

9 MİLYON TL ÖDÜL...

Türk sinemasına katkı sağlanması amaçlanan festivalde bu yıl toplam 9 milyon TL ödül dağıtılacak.

Geçen yıl 1,5 milyon TL olan En İyi Film ödülü bu yıl 3,5 milyon TL oldu.

En İyi Belgesel Film 250 bin TL, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda En İyi Kısa Film 200 bin TL ile desteklenecek.

Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda En İyi Film 400 bin TL, yönetmen ise 200 bin TL kazanacak.

Kapanış ve festivalin en iyilerinin açıklanacağı ödül töreni, 1 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da yine Cam Piramit'te düzenlenecek.