Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla devam eden festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla sinema tutkunlarını ağırlıyor.

"O GERÇEKLİKTEN YANA OLDUK"

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmen Sunay Terzioğlu'nun imzasını taşıyan filmin gösteriminin ardından söyleşi gerçekleştirildi. Başrollerde Ezgi Yaren Karademir, Ushan Çakır, Baran Can Eraslan, Hasibe Eren, Şilan Düzdaban ve Nizam Namidar gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen Terzioğlu, söyleşide yaptığı konuşmada, kendi yaşam öyküsüne değinerek 1992’de ailesiyle Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç ettiklerini dile getirdi.

Türkiye’ye geldiklerinde 9 yaşında olduğunu belirten Terzioğlu, filmin temel motivasyonunu şu sözlerle açıkladı:

"5 yıl burada kaçak yaşadık. O yüzden de bildiğim konular, bildiğim mekanlar. Karakterlere yakınım. O nedenle karakterlerime doğru rehberlik ettiğime inanıyorum. Filmin içerik anlamında, yapım ve tasarımında en baştan itibaren bu gerçeklikten yana olduk."

"TEK LENSLE BAKTIK, GÜNÜMÜZÜN FOTOĞRAFINI ÇEKTİK"

Filmin teknik seçimlerinden bahseden Terzioğlu, yapımın yalnızca tek lensle çekildiğini anlattı ve bu tercihin ardındaki sanatsal nedeni paylaştı:

"Çünkü biz belli bir mesafeden bakmak istedik. Ne yargılamak ne de uzak kalmak istedik. O yüzden de tek lensle çekmeye karar verdik başından itibaren. Film boyunca bakan bir göz olarak görüyorsunuz. Gözün açılıp kapanması gibi. Buradan günümüzün fotoğrafını çekmeye çalıştık. İçerik olarak da başından itibaren gerçeklik duygusuna çok dikkat ettik. Gerçek mekanlarda çektik, gerçek kostümler bulmaya çalıştık. Hatta bit pazarlarını dolaştık, kostümler, gerçek aksesuarlar aradık. Umarım bu çabamız filme yansımıştır."

Söyleşiye oyuncular Ezgi Yaren Karademir, Ushan Çakır, Özgün Çoban ve Baran Can Eraslan da katılım gösterdi.

FİLMİN KONUSU: GÖÇÜN VE YÜZLEŞMENİN HİKAYELERİ

Filmin konusu, "Bot kazasından kurtulan 3 kişinin hikayesi" etrafında dönüyor:

"Suriyeli genç kadın Hazel, göç ettiği Türkiye'de kültürel değerler ile ailevi sorumluluklar arasında sıkışmış bir hayat sürmektedir. Hamza, cezaevinden çıktıktan sonra geçmişiyle yüzleşirken, kendine yeni bir kimlik ve yaşam kurmaya çalışır. Afgan göçmen Khaled ise sığındığı bir köyde çobanlık yaparak ayakta kalır ancak muhtarın kızına duyduğu aşk, köy geleneklerinin katı kurallarına takılır."