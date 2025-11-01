Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 62'nci kez düzenlendi.

Bu yıl 'Kalpten' sloganıyla düzenlenen festivalin kapanışı ve en iyilerinin açıklanacağı ödül töreni ise Cam Piramit'te yapıldı.

Törene katılmak için gelen sanatçılar, yönetmenler, oyuncular ve konuklar, kırmızı halıdan yürüyerek görkemli gecenin gerçekleştirileceği alana giriş yaptı.

Kırmızı halı üzerinde şıklık yarışı yaşanırken, törene gelenler halı üzerinde bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.

'BURADA OLMAK İNANILMAZ'

Kırmızı halıda gazetecilere konuşan 'Erken Kış' filmi oyuncularından Leyla Tanlar, "1,5 yıl önce çektik filmi ve benim filmi düşünmediğim bir gün olmadı. O yüzden kelimelerle ifade edemiyorum ne kadar beklediğimi. Hatta filmi izlerken kalbim ağrıdı. O yüzden burada olmak inanılmaz. Her genç oyuncunun hayali Antalya'dır. Filmimiz benim için çok özel çünkü ilk filmim" dedi.

'Kanto' filminin yönetmeni Ensar Altay, "2025 yılında Türkiye'de çekilmiş en iyi filmleri izleme fırsatımız oldu. Filmlerden birisinin de 'Kanto' olması bizleri çok mutlu etti. Kazanan herkesi şimdiden tebrik ederim. Birbirinden yaratıcı filmler izledik. Ekibimiz birbirinden kıymetli. Festivalde izlediğim en iyi filmdi" diye konuştu.

Festivalde 2 filmde rol alan oyuncu Yıldız Kültür, her filmin aday olduğunu ancak ödül alırlarsa çok mutlu olacaklarını söyledi.

Mehmet Aslantuğ, "Geleneği bu kadar köklü hem Türkiye için hem de uluslararası alanda festival çok az. Buraya da saygı duymak lazım. Keşke ev sahipleri de burada olsaydı. Aynı zamanda halk temsili olarak ilk söyleyeceğim bu. Film, gelecek kuşaklara çekildikleri bölgenin, şehrin mimarisini, hikayesini aktarır. Festivaller bu çabayı gösteren işlerin ev sahipliğini yapar. Bu yıl bir kısa filme desteğim var. O da yarışıyor burada" dedi.

Festivalde yer alan 'Aldığımız Nefes' filminin yönetmeni Şeyhmus Altun, "Çok heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Burada bir haftadır çok güzel filmler izledik. Bu festivalin bir parçası olmak çok güzeldi. Seyirci ve katılımcılar da çok yoğundu" diye konuştu.

'MODUMUZ YÜKSEK'

Ulusal Uzun Metraj Kategorisi'nde yer alan filmlerden Barselo'nun yönetmeni Erdem Yener, "Keyfimiz yerinde. Güzel bir iş çıkardığımıza inanıyoruz ve keyfimiz, modumuz gayet yüksek. Güzel bir akşamın parçası olduğumuz için mutluyuz. Altın Portakal'ın kıymetli jürilerinin seçtiği bu kadar eser boşuna değildir. Herkese iyi bir festival diliyorum" dedi.

Festivalde yer alan filmlerden 'Sahibinden Rahmet'in yönetmeni Emre Sert, çok güzel bir hafta geçirdiklerini belirterek, güzel bir final olmasını dilediklerini söyledi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Ömer Vargı, "Festivalin yaşanmış olması güzel bir şey. Filmleri inceledik, gençlerin ilgisi çok hoş.

Sinemanın bir parçası oldular. Festivalde bu yıl öğrenci filmleri vardı. En azından uygulama açısından önemli bir festival oldu" dedi.

Festivalin yorucu geçtiğini söyleyen jüri üyelerinden Sevin Okyay, tüm filmleri izlediklerini ve her şeyin çok güzel olduğunu söyledi.

Jüri üyelerinden Beren Saat, "Festivale katılım çok güzeldi. Biz de onlarla aynı salonlarda izledik. Oylamayı dün akşam yaptık. Ödüllere dair içim çok rahat. Pek çok ilk film vardı. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Bazı dallarda daha fazla tartışıp karar verdik. Herkesi tebrik ederim" dedi.