Altın Portakal’da onur ve başarı ödülleri belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bu yıl 62'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, "Onur Ödülleri" Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e, "Başarı Ödülleri" ise Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, "Onur Ödülleri" Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e, "Başarı Ödülleri" ise Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek.

Türkiye'nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yılki "Onur Ödülleri" ve "Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında sinemaseverle buluşacak festivalde Onur Ödülleri Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e takdim edilecek.

BAŞARI ÖDÜLLERİ DİZDAR VE PAŞALI'YA

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde başarılı oyunculuk performansları dolayısıyla genç aktör ve aktrislere verilen Başarı Ödülleri'nin sahipleri, bu yıl Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek.

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Başarı Ödülleri ve Onur Ödülleri, festivalin 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde sahiplerine verilecek.

Festival kapsamında ayrıca "Sinema Emek Ödülü" Feride Çiçekoğlu'na, "Genç Sinemacı Başarı Ödülü" ise Cansu Baydar'a festivalin açılış töreninde takdim edilecek.

