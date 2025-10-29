Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geniş kapsamlı programlarla sürüyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Aspendos ve Perge salonlarında, Sinema Okulları Yarışma filmleriyle birlikte kısa film ve belgesel yarışma bölümleri yer aldı. AKM Perge Salonu’nda gösterilen Ulusal Belgesel Yarışma’daki "Tanıştığıma Memnun Oldum", "Berona" ve "Kendal’a Bir Heykel" filmlerinin ekipleri, gösterim sonrası izleyicilerle bir araya geldi. Film ekipleri izleyici ile buluştu Perge Salonu ayrıca Ulusal Kısa Film 1. Seçki’sine de sahne oldu. "Kudret" filminin yönetmeni Mehmet Oğuz Yıldırım, 'Eudaımonıa'nın yönetmeni Gizem İbak, kendi yazdığı kısa öyküyü sinemaya uyarlayan Deniz Koloş, "Ölüm Bizi Ayırana Dek" ile 'Soğuk Beyaz'ın yönetmeni Hazan Beklen filmleriyle seyirci karşısındaydı.

Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması’nın ilk seçkisi; Serhan Erbaş’ın yönettiği "Sükût", Eylül Babur’un yönettiği "Kusursuz Ölçü Nedir", Beyza Nimet Emişen’in yönettiği "Rah", Yağmur Canpolat’ın yönettiği "Sevim", Baturay Tunçat’ın yönettiği "Buharlaşır Tüm Katı Olanlar" ve Mustafa Uçar’ın yönettiği "Sahnenin Kadınları" filmleri AKM Aspendos Salonu’nda izleyiciyle buluştu.