Festivalde, ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İran, İsveç, İsviçre, İtalya, Kolombiya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve Türkiye yapımı filmler izlenebilecek.

Bu yıl 62’ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmler açıklandı. 24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, dünyanın farklı coğrafyalarından toplam 10 film, Altın Portakal için jüri karşısına çıkacak. Yarışmada, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında ödüller verilecek.

ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İran, İsveç, İsviçre, İtalya, Kolombiya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve Türkiye yapımı filmlerden oluşan seçkideki yapımlar, Türkiye’de ilk kez Altın Portakal kapsamında izleyiciyle buluşacak. Festivalin uluslararası yarışma bölümünde bu yıl, güçlü temaları ve uluslararası festivallerde ses getirmiş yapımlarıyla dikkat çeken filmler öne çıkıyor.

Yarışmada, sınıf mücadeleleri, aile ilişkileri ve yetişkinliğe geçiş gibi karmaşık temaları işleyen “Mad Bills to Pay” adlı filmiyle Joel Alfonso Vargas; 78. Cannes Film Festivali’nde FIPRESCI ödülü kazanan, Londra sokaklarında hayatta kalmaya çalışan evsiz Mike’ın hikayesini anlatan “Urchin” filmiyle Harris Dickinson; Cannes Film Festivali’nin La Semaine de la Critique seçkisinde dünya prömiyerini yapan, toplumsal kurumlar ile birey ilişkisini sorgulayan “Adam’s Sake” filmiyle Laura Wandel yarışacak.

Uluslararası yarışma filmleri arasında ayrıca, Medellín’in sessiz sokaklarından yükselen bir şairin öyküsünü anlatan Simón Mesa Soto’nun yönettiği “A Poet”, 2025 Sundance Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Mary Bronstein imzalı, izleyiciyi psikolojik bir kara komediyle sarsan “If I Had Legs I’d Kick You”, Berlin Film Festivali’nde gösterilen, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yönettiği Türkiye-Fransa-Lüksemburg ortak yapımı “Confidante” de bulunuyor. Confidante filminde başrolü, geçtiğimiz yıl Altın Portakal’da Onursal Nişan’la ödüllendirilen Saadet Işıl Aksoy üstleniyor.

Festivalin uluslararası yarışmasında yer alan diğer yapımlar arasında, 40 yaşında bir orkestra şefinin içsel yolculuğunu konu alan Johanna Moder’in yönettiği “Mother’s Baby”, başarılı Arjantinli sanatçı Lina’nın yaşamını merkezine alan Milagros Mumenthaler imzalı “The Currents”, Venedik Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde dünya prömiyerini yapan, sansür ve ifade özgürlüğü temalarını işleyen Ali Asgari’nin yönettiği “Divine Comedy” ile Slovakya’nın Oscar adayı olan, Tereza Nvotová’nın yönettiği aile draması “Otec (Father)” yer alıyor.

Uluslararası yarışma kapsamında ödüller, 1 Kasım 2025 Cumartesi akşamı düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.