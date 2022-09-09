9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Altın Portakal'da yarışacak belgesel ve kısa metraj filmlerle jürileri açıklandı

Altın Portakal'da yarışacak belgesel ve kısa metraj filmlerle jürileri açıklandı

Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film kategorilerinde yarışacak yapımlar ile jüri üyeleri belirlendi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:29
Takip Et

Altın Portakal'da yarışacak kısa metraj ve belgesellerle jürileri açıklandı

Altın Portakal'da yarışacak belgesel ve kısa metraj filmlerle jürileri açıklandı
+
Aa
-

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim'de düzenlenecek festival için hazırlıklar devam ediyor.

Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul, festival kapsamında Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film yarışmalarında yer alacak eserleri belirledi.

Yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması'na, 52 başvuru arasından 10 yapım seçildi.

Mümin Barış'ın yönettiği "23 Sentlik Asker", Somnur Vardar'ın yönettiği "Boşlukta", Ekin İlkbağ ve İdil Akkuş'un birlikte yönettikleri "Düet", Pınar Fontini'nin yönettiği "Filmin Adı Ne?", Murat Erün'ün yönettiği "Hatice", Mert Erez'in yönettiği "Iska", Metin Dağ'ın yönettiği "KAF KAF", Berna Gençalp'in yönettiği "Kim Mihri", Hazar Uyar'ın yönettiği "Plaza Köylüleri" ve Behçet Güleryüz'ün yönetmenliğini yaptığı "Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı" bu yıl Altın Portakal için yarışacak.

Yarışmanın jürisi ise yönetmen-senarist Ceylan Özgün Özçelik, belgesel yönetmeni Elif Ergezen ve yönetmen Hilmi Etikan'dan oluştu.

- Kısa metrajda 12 film yarışacak

Altın Portakal'da, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda gelen 167 başvuru arasından 12 film seçildi.

Yılmaz Özdil'in yönettiği "Aforoz", Barış Kefeli ve Nükhet Taneri'nin birlikte yönettikleri "Ben Tek Siz Hepiniz", Kasım Ördek'in yönettiği "Birlikte, Yalnız", Yağmur Mısırlıoğlu'nun yönettiği "Bugün Değil", Özgürcan Uzunyaşa'nın yönettiği "Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada", Esme Madra'nın yönettiği "Fırtına", Benhür Bolhava'nın yönettiği "Koyun", Emre Birişmen'in yönettiği "Kule", Turan Haste'nin yönettiği "Rutubet", Charles Emir Richards'ın yönettiği "Suriyeli Kozmonot", Deniz Telek'in yönettiği "Suyu Bulandıran Kız" ile R. Hakan Arslan ve Kerem Yükseloğlu'nun yönettikleri "Tek Yön", Altın Portakal'da yarışacak.

Filmleri, oyuncu Ezgi Mola, sinema yazarı-senarist-yönetmen Melikşah Altuntaş ve yönetmen- senarist Nazlı Elif Durlu'dan oluşan jüri değerlendirecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
1
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
﻿Görevliler gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kardeş yıllarca dehşet evinde yaşadı
2
﻿Görevliler gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kardeş yıllarca dehşet evinde yaşadı
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
3
﻿Hande Sarıoğlu yine yaptı yapacağını. Bu kez sütyensiz pozunu paylaştı 
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
4
﻿Satın almak için hangi ülkede ne kadar çalışılmalı? İşte iPhone 14 Pro endeksi
﻿Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeninin ilk eşinden ilginç itiraf
5
﻿Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeninin ilk eşinden ilginç itiraf
﻿İslam Memiş altında yaşanacak kasırgayı açıkladı
6
﻿İslam Memiş altında yaşanacak kasırgayı açıkladı
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
7
﻿Sosyal medya bu tartışmayla birbirine girmişti. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi ile ilgili iddialara köşe yazısıyla yanıt verdi
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
﻿Shane Larkin'den Türkiye'ye kötü haber
﻿Shane Larkin'den Türkiye'ye kötü haber
﻿Shane Larkin'den Türkiye'ye kötü haber
﻿Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti 
﻿Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti 
﻿Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti 
﻿İzmir İzdoğa şoför alacak
﻿İzmir İzdoğa şoför alacak
﻿İzmir İzdoğa şoför alacak
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿90 yaşındaki adam dolmuşun altında kalarak can verdi
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Apple'daki özellik Android'e geçti
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmek istedi
﻿Kilis'te 366 litre kaçak çamaşır suyu ele geçirildi
﻿Kilis'te 366 litre kaçak çamaşır suyu ele geçirildi
﻿Kilis'te 366 litre kaçak çamaşır suyu ele geçirildi
﻿Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 132 işçi alacak
﻿Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 132 işçi alacak
﻿Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 132 işçi alacak
﻿Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
﻿Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
﻿Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
﻿Klinik psikolog oyun bağımlılığı konusunda uyardı
﻿Klinik psikolog oyun bağımlılığı konusunda uyardı
﻿Klinik psikolog oyun bağımlılığı konusunda uyardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.