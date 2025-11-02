OLKAN ÖZYURT - KONUK YAZAR

62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin dün akşamki ödül töreninde ‘Tavşan İmparatorluğu’ En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil yedi ödül alarak amiyane tabirle festivale damgasını vurdu. Bir filmin Antalya’dan yedi ödül alması iddialı olsa da çok da şaşırtıcı bir durum değil. 2019’da hatırlanacağı üzere ‘Bozkır’ Antalya Film Festivali’nde 10 ödül almıştı.

Seyfettin Toprak’ın yönettiği ‘Tavşan İmparatorluğu’, ilk gösterimini Antalya’da yaptığı ve jüri tarafından ödülerle sarıp sarmalandığı için şu an çok merak uyandırmış durumda.

ANADOLU’DAN ÇOCUK MANZARALARI

Önce filmi anlatalım. Annesini kaybetmiş, otoriter babasıyla sorunlar yaşayan küçük Musa’nın hikayesini anlatıyor film. Musa daha annesinin yasını tutamadan, babasının zorlamasıyla engelli taklidi yapmaya zorlanıyor. Çünkü babasının planı, Musa’ya engelli raporu aldırıp devletten maaş bağlanmasını sağlamak, böylelikle sabit bir gelirle yaşamlarını sürdürmek. Lakin Musa buna kendince direniyor. Ama sonuçta elinden pek bir şey gelmiyor. Sadece tazılar için yakalanan tavşanları kurtarıp onları bir mağarada saklayarak hayata, babasına ve taşranın koyu karanlığına direnmeye çalışıyor. Zamansız ve mekansız bir film ‘Tavşan İmparatorluğu’. Anadolu’nun ücra bir kasabasında geçiyor.

Seyfettin Toprak’ın ilk uzun metraj filmi ‘Kırık Midyeler’i izlemiş olanlar için yönetmenin ikinci filminde de yine çocukların dünyasından bir hikaye anlatması şaşırtıcı değil. Toprak çocuk dünyasına duyarlı yönetmenlerden. Lakin bu filmin ilham kaynağı suça sürüklenmiş çocuklar aslında.

Toprak, pandemi öncesinde Ümraniye’de bir hapishanede suça sürüklenmiş çocuklara sinema atölyesi düzenliyor. Orada tanıştığı çocukların hikayelerini dinleyince böylesi bir hikaye aklına düşüyor. Geçen yıl film dünya prömiyerini 28. Tallinn Black Nights Film Festivali'nde yaptığı ve En İyi Senaryo ve En İyi Sinematografi ödüllerini aldıktan sonra Toprak “O çocuklardan dinlediklerimden, gördüklerimden çok etkilendim. Bu duygular çocukluk melankolisiydi ve filme dönüşebilir mi diye hep düşündüm. Çocukluğa dair ama içinde umut barındıran bir melankoli. Film bir yasla, ana karakter olan Musa'nın annesini kaybetmesiyle başlıyor. Zaten anne kaybı çok derin bir kayıp. Film, Musa'nın babasına öfkesi ve babasının da ekonomik zorluklarla ilgili, kendi oğlunu ittiği tuzakların üzerine kurulu" demişti.

BÜYÜKLERİN ÇOCUK SAFLIĞI İLE İMTİHANI

Büyüklerin, ekonomik zorluklarla iyice katılaşan dünyasının, çocuk saflığı ve masumiyetiyle bir anlamda çarpışmasının hikayesi ‘Tavşan İmparatorluğu’. Toprak bu çarpışmanın genel resmini, Anadolu’daki feodal-kapital ilişkilerle şekillenen ebeveyn-çocuk ilişkisi üzerinden anlatıyor. Bunu da filmin ruhuna uygun bir atmosfer kurarak yapıyor.

Geçen yıl Talllin’de başlayan filmin festival yolculuğu Meksika, Tayvan, Şangay, Kore’de sürdü. Nihayet film Türkiye’de Antalya Film Festivali’nde gösterilip yedi ödül aldı. Ama böylesi bir filmi çekmek o kadar da kolay olmamış. ‘Tavşan İmparatorluğu’nun çekimleri dört yıl önce yapıldı. 2021’in Aralık ayı ile 2022 Mart’ı arasında Keban Barajı ve çevresinde gerçekleştirildi. Çekimlerin bu kadar uzun sürmesinin sebebi ise 35 yıldır kar yağmayan bölgeye filmin çekimleri sırasında kar yağması. Bu durum da çekim planlarını epey aksatmış.

KARS’IN KÖYÜNDEN ALTIN PORTAKAL SAHNESİNE

Filmin bir başka özelliği ise Musa’yı canlandıran Alpay Kaya’nın amatör bir oyuncu olması.

Perla Palamutçuoğulları, Emrullah Çakay ve Kubilay Tunçer’in rol aldığı filmde Kaya Sermet Yeşil ile başrolü paylaşıyor. Kaya, Kars'ın bir köyünde çobanlık ve çiftçilik yapan 16 yaşında bir gençken lisede okuyan bir arkadaşı aracılığıyla film ekibiyle temasa geçiyor. Yönetmen Toprak da Kaya’nın başrolde oynayabileceğini düşünüp Musa karakterini Kaya’ya teslim ediyor. Yani ‘Tavşan İmparatorluğu’ Türkiye’nin bir köşesinde kendi halinde yaşayan bir çocuğun hayatına dokunan ve belki de onun hayatını değiştirecek bir yapım. Kaya şimdilerde 20 yaşında ve dün akşam ödül töreninde sahnedeydi. Bu bile filmlerin bir insanın hayatını nasıl etkilediğinin bir göstergesi…