Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, kapanış galası ve ödül töreni öncesinde kırmızı halı geçişiyle sinema dünyasını yeniden bir araya getirdi. Ulusal ve uluslararası seçkide yarışan filmlerin ekipleri, oyuncular, yönetmenler ile Antalyalı sinemaseverler kapanış töreninde buluştu.

Ulusal Film Yarışması Jüri Başkanı yönetmen Ömer Vargı, festivalin sinema için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Festival yaşadık, güzeldi. Filmleri tek tek izleyip değerlendirdik. Festival, filmciliğin bir parçasıdır ve filmlerin izleniyor olmasının önemi çok yüksek. Bu yıl öğrenci filmleri ve farklı bölümler de vardı. Uygulama açısından izlenebilirliği yüksek bir festival olduğunu düşünüyorum" dedi.

"YENİ YETENEKLER KEŞFEDİLECEK"

Jüri üyesi oyuncu Beren Saat, salonlarda izleyiciyle buluşmanın verdiği heyecana vurgu yaparak, "Katılım çok yüksekti, aynı salonda seyirciyle birlikte izledik. Ödüllere dair içim çok rahat. Çok iyi performanslar vardı. Bu festivalden yeni yetenekler de çıkacaktır. Herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

KANTO EKİBİNDEN İDDİALI MESAJ

Ulusal seçkide yarışan "Kanto" filminin yönetmeni Ensar Altay, filme olan güvenini şu sözlerle dile getirdi:

"Festivalde izlediğim en iyi performans bizim oyunculardı. 2025 yılında Türkiye'de çekilmiş en iyi filmleri izledik. Kanto'nun o filmler arasında yer alması gurur verici. Çok başarılı yapımlar vardı, tüm kazananları tebrik ederim."

Filmin oyuncularından Sinan Albayrak ise, "Filmimizde, sıradan başlayan bir hikaye, sıradışı bir boyuta taşınıyor. Biz bile izlerken hangi dünyanın içinde olduğumuzu hayretle fark ediyoruz" dedi.

"SİNEMANIN NÖBETİ TUTULUYOR"

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, festivalin kültürel misyonuna dikkat çekarak, "Türkiye'de ve uluslararası alanda 62 yıllık bir festival geleneği çok kıymetli. Bütün zorluklara rağmen sanatın nöbeti tutuluyor. Film, toplumun dilini geleceğe taşıyan bir eylemdir. Bu yüzden festivaller yalnızca bir eğlence değildir; kültürel hafızanın da ev sahipliğidir" şeklinde konuştu.

"HER GENÇ OYUNCUNUN HAYALİDİR ANTALYA"

Ulusal seçkide yarışan Erken Kış filminde rol alan Leyla Tanlar ise, "Filmi çekeli bir buçuk yıl oldu ve hep aklımdaydı. Antalya'da olmak her genç oyuncunun hayalidir. Karadeniz kültürü çok besleyici, benim için çok özel bir deneyim oldu" ifadelerini kullandı.

"KİM ÖDÜL ALSA HAK ETTİĞİ BİR SEÇKİ"

Ulusal yarışmada "Sahibinden Rahmet" filminin yönetmeni Emre Sert, "Güzel bir hafta geçirdik. Birbirine yakın kalitede filmler vardı. Kim ödül alsa hak etti diyeceğimiz bir seçki oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Kırmızı halı geçişinin ardından davetliler, Cam Piramit'te düzenlenen ödül törenine geçti. Festivalde ödül alan yapımlar, gecenin ilerleyen saatlerinde açıklandı.