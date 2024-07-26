Altın rekor kıracak! Dünyaca ünlü banka net tarih ve fiyat verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın rekor kıracak! Dünyaca ünlü banka net tarih ve fiyat verdi

ABD'li dev yatırım bankası JPMorgan, gelecek yıl için altın ve gümüş fiyatını revize etti.

Geçtiğimiz haftayı negatif bölgede geride bırakan ons altın fiyatı, bu hafta kayıplarını telafi etmeye çalışıyor.

Ons altın bugün sabah 09.30’da 2.368 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altın dünü 2.353 – 2.400 dolar aralığında geçiren ons altın günü 2.363 dolar seviyesinde geride bıraktı.

Ons altın 17 Temmuz’da 2.483 dolar seviyesini görerek tüm zamanların rekoruna imza atmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede gelecek hafta politika faizini son defa sabit bırakması tahmin ediliyor.

Fed’in 2024 sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güç kazanmaya devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 2024 sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Analistler, siyasi taraftaki gelişmeler ile makroekonomik verilerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyleyerek, gelecek olası haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Dünyaca ünlü banka, ons altın için 2025 için hedef fiyatını 2 bin 800 dolara revize etti.

ABD'li dev banka JPMorgan, ons gümüş fiyatı için sene sonu beklentisini 36 dolar olarak güncelledi.

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