Altın rekor üstüne rekor kırdı. Kapalıçarşı’da tabelalar yerinden oynadı

Ons altın son aylarda yaşanan jeopolitik riskler ve makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı sert bir hareketlilik sergiliyor.

Orta Doğu'daki hız kazanan gerilim ve ABD seçim yarışı konusundaki endişeler yatırımcıları güvenli limanlara akın etmeye yönelttiğinden, altın ons başına ilk defa 2.711 doların üzerine çıktı.

Dünü 2672 – 2696 dolar aralığında geçiren ons altın günü 2692 dolardan geride bıraktı. Yeni günde se sabah seansında saat 08.44’de 2713 dolar seviyesinde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurunda görülen yukarı yönlü seyir ve ons altında ki rekor seviyelerin etkisiyle, sert bir hareketlilik sergiliyor. Dün yurt içi tarafta Merkez Bankası faiz kararı etkisiyle, dolar tarafında görülen yükselişin etkisiyle yönünü yukarı çeviren gram altın, dün gece itibariyle orta doğu gerilimin ateşlenmesiyle peş peşe rekorları beraberinde getirdi.

Dünü 2925 – 2975 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2953 lira seviyesinde kapattı. yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 2980 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da altın fiyatları piyasaları alt üst etti. Tabelalar sürekli rakam değişerek rekorları peş peşe beraberinde getirdi. Resmi altın fiyatları ile Kapalıçarşı altın fiyatları arasında makas git gide açıldı. Gram altın Kapalıçarşı’da 3123 lira seviyesine yükselerek yeni bir rekora imza attı. Ancak resmi rakamlarda ise 2980 lirada. Aradaki fark 143 lira oldu. Uçurumun hızla büyüdüğü altın fiyatlarında yatırımcılar yeni rekorları yakından takip ediyor.

İşte Kapalıçarşı altın fiyatları....