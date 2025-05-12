Altın resmen çakıldı! Kilogram fiyatı kritik eşiğe dayandı...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Standart altının kilogramı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,2 değer kaybederek 4 milyon 56 bin liraya kadar geriledi.

SERT BİR DEĞER KAYBI

Cuma gününü 4 milyon 192 bin liradan kapatan altın, yeni haftada en düşük 4 milyon 50 bin, en yüksek 4 milyon 137 bin lirayı gördü. Böylece yatırımcının güvenli limanı olarak bilinen altın, kısa vadede sert bir değer kaybı yaşamış oldu.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyar 273 milyon lirayı aşarken, toplam işlem miktarı 1.305 kilogramı buldu. Tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 5 milyar 455 milyon liraya ulaştı.

Günün en çok işlem yapan kurumları arasında Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA ve Rona Döviz öne çıktı.

Uzmanlar, ons altındaki küresel dalgalanma ve döviz kurlarındaki yön arayışının iç piyasadaki fiyatlamalarda etkili olduğunu belirtiyor. Yatırımcıların temkinli olması ve kısa vadeli al-sat hareketlerine dikkat etmesi gerektiği uyarısı yapılıyor.