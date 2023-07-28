Altın rota değiştirdi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı sonrası dolar kurunun yatay seyre geçmişti. Altın fiyatları da düşmeye başladı.

Altın rota değiştirdi

Editör: Erhan SONGÜR

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed), dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan artırmıştı.

Dün ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyaller fiyatlamalara yapılan zamları zorlarken para piyasalarında Fed'in eylüldeki toplantısına ilişkin beklentiler politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde güçlü kalmayı sürdürdü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın, bin 688 liradan işlem görüyor.

Dün enflasyon endişesi ve dolar kuruna paralel olarak değer kazanan gram altın gün içi bin 714 TL'yi görerek rekor kırmıştı.

Sabah saatlerinde Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.690 lira seviyesinde işlem görmüştü.

MERKEZ’DEKİ ATAMALAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alınırken, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

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