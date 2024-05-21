Altın rotasını değiştirdi

Altın rotasını değiştirdi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Haftaya 2540 TL ile başlayan gram altın Kapalıçarşı canlı fiyatlarında 2527.20 TL’ye geriledi.
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Altın rotasını değiştirdi 1

Ortadoğu’da yaşanan gerilimler sonrası altında hareketlilik devam ediyor.

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Gram altın haftaya yüksek girerek yeni bir rekor kırmıştı. Gram altın 2540 TL seviyelerine ulaşmıştı.

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Altın rotasını değiştirdi 3

Ancak saat 12.05 itibari ile Kapalıçarşı canlı dövizine göre gram altın 2527- 2526 seviyelerine kadar geriledi.

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Altın rotasını değiştirdi 4

Dün ons altın 2450 dolar seviyesine çıkarak haftaya da yükselişle başlamıştı.

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Çeyrek altın fiyatları ise anlık olarak 4104.00 TL’den satılıyor. Tam altının fiyatı 16.342 TL.

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Altının yükselmesine yol açan sebepler arasında ise FED’in bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik değerlendirmeler bulunuyor.

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Ayrıca Ortadoğu’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da altındaki sert hareketliliklere neden olan durumlardan biriydi.

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Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi altın fiyatlarını dün rekor seviyelere taşımıştı.

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