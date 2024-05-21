Altın rotasını değiştirdi

Ortadoğu’da yaşanan gerilimler sonrası altında hareketlilik devam ediyor.
Gram altın haftaya yüksek girerek yeni bir rekor kırmıştı. Gram altın 2540 TL seviyelerine ulaşmıştı.
Ancak saat 12.05 itibari ile Kapalıçarşı canlı dövizine göre gram altın 2527- 2526 seviyelerine kadar geriledi.
Dün ons altın 2450 dolar seviyesine çıkarak haftaya da yükselişle başlamıştı.
Çeyrek altın fiyatları ise anlık olarak 4104.00 TL’den satılıyor. Tam altının fiyatı 16.342 TL.
Altının yükselmesine yol açan sebepler arasında ise FED’in bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik değerlendirmeler bulunuyor.
Ayrıca Ortadoğu’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da altındaki sert hareketliliklere neden olan durumlardan biriydi.
Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi altın fiyatlarını dün rekor seviyelere taşımıştı.