Altın sahipleri bunu beklemiyordu. 4 Gün Sonra Başlayacak, Hazırlanın

2024 yılının ilk çeyreğinde dünyada artan jeopolitik risklerin etkisiyle peş peşe rekor kıran altın, mayıs ayından beri sessiz bekleyişte.

Yatırımcıların kendilerini Temmuz ayına hazırlamaları gerektiğini söyleyen Memiş son viraja girildiğini ifade etti.

Yeni günde ons altın sabah 09.00’da 2.324 dolar seviyesinde yatay seyirde hareketleniyor.

Gram altın ise dolar kurundaki yükseliş ve ons altın arasında hareketleniyor.

Gram altın aynı saat diliminde 2.461 TL’de bulunuyor.

ALTINDA YILIN SON HAFTASINA GİRİLİYOR

Memeiş, ons altının şu anda 2.326 dolar seviyesinde olduğunu ve 2280 bölgesinin 2024’ün son destek konumunda olduğunu söyledi. Son düşüşlerin yaşanacağını söyleyen Memiş ons üzerinden altını takip edenler 2280 dolar seviyesini göz ardı etmemeleri gerektiğini ifade etti.

"4 GÜN SONRA BAŞLAYACAK, HAZIRLANIN"

Memiş, bu sebeple altın almak isteyenlerin ons altındaki 2280 seviyesini bekleyebileceğini belirterek, gram altın fiyatlarının şu anda serbest piyasalarda 2487-2493 TL seviyesinde olduğun7u yine gram altın fiyatında 2450-2500 TL aralığını takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Altının alım fırsatı vermeyeceğini ve her ay yeni bir rekora koşacağını söyleyen Memiş ons altında 2600 dolar ilk hedef, gram altında ise 2700 TL ilk hedef durumunda olduğu belirtti.

Memiş, “Devamında ons 2024 sonunda 3000, gram altın ise 3000 ile 3500 TL seviyesine ulaşacak. Dip seviye dediğimiz olay bu hafta itibarıyla gerçekleşecektir. Bundan sonra altının yolculuğu başlıyor. 2 aydır sizi Temmuz ayına hazırlıyorum, gelecek ay itibarıyla yeni bir yükseliş trendi yaşanacak. Altın fiyatları yükseliş yolculuğuna başlayacak ve sessiz bir şekilde malını bekleten, sabredenler kazançlı çıkacaktır. “ ifadelerini kullandı.