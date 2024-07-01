Altın sahipleri şokta. Rekor yükseliş olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Altın sahipleri şokta. Rekor yükseliş olacak

Milyonlarca altın yatırımcısını ilgilendiren kritik gelişme. Tarih verildi rekor yükseliş olacak.

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