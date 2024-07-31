Altın sahiplerine büyük darbe. Resmen yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altın sahiplerine büyük darbe. Resmen yasaklandı

Milyonlarca altın yatırımcısını ilgilendiriyor. Dikkat, o uygulama resmen yasaklandı. İşte ayrıntılar...

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