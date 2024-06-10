Altın sahiplerini terletecek gelişme. 50 yıl aradan sonra bir ilk

Altın piyasasına ilişkin veriler açıklandı. 2024 yılının ilk beş ayında, ham altın ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %280 oranında azaldı.

2023'te son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kıran Türkiye, ekonomik modeldeki değişiklikler nedeniyle, bu yılın ilk beş ayında altın ithalatını 58 bin 774 kilogram seviyesine indirdi.

Mart ayı itibarıyla Türkiye'deki 12 aylık enflasyon oranı %75'e ulaştı. Bu durum, vatandaşların birikimlerini korumak amacıyla güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oldu. Altın talebinde artış gösterenler arasında büyük şirketler ve yatırım fonları da yer aldı.

2023 yılında, enflasyonun sert etkileriyle mücadele eden Türkiye, işlenmemiş altın ithalatında tarihi bir rekora imza atarak yaklaşık 319 ton altın ithal etti. Bu rakam, son 50 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğinde göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi ile birlikte, bu durum değişim göstermeye başladı.

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ALTIN İTHALATI BIÇAK GİBİ KESİLDİ

Uygulanan sıkı para politikaları sonucu politika faizi %50'ye yükseldi. 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'ye giren sıcak para akışı, net döviz pozisyonunda önemli bir iyileşme sağladı ve dolar kurunda iki aylık yatay bir seyir görülmesine zemin hazırladı.

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Uluslararası finans kuruluşlarının Türk lirasının reel olarak değer kazanacağına dair beklentileriyle yatırım alışkanlıkları değişti ve altına olan talepte belirgin bir düşüş yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın altın ithalatına getirdiği kota uygulaması ve çeşitli vergi kısıtlamaları da bu düşüşün başlıca nedenleri arasında yer aldı.

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3 KATA YAKIN GERİLEME GÖRÜLDÜ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında altın ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %280 oranında azaldı.

2023 yılının ilk beş ayında altın ithalatı 163 bin 761 kilogram olarak gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde bu miktar 58 bin 774 kilograma düştü.

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BAKAN ŞİMŞEK KISITLAMALARIN SÜRECEĞİNİ DUYURDU

2023 yılının Temmuz ayında yayımlanan Resmi Gazete kararıyla, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamı dışındaki ülkelerden yapılacak altın ithalatına %20 vergi getirildi. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı aldığı kararla kota uygulamasının kapsamını genişletti ve yurt dışından altın alımına bildirim şartı getirdi.

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Bu tedbirlerin ardından, Eylül ayında ithal edilen altın miktarı 14 bin 961 kilograma düşerek, Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Ağustos ayında gerçekleştirilen 21 bin 223 kilogramlık ithalattaki büyük düşüşün nedeni olarak bu kısıtlayıcı adımlar gösterilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı altın ithalatına yönelik yeni bir yasak daha getirdi.

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"KUSURA BAKMASINLAR, YASAKLAR SÜRECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın sektöründen gelen eleştirilere sert yanıt vererek, kota uygulamasının devam edeceğini şu sözlerle ifade etti:

Altına yönelik bir kota uygulamasına gittik. Tabii ki bazı çıkar çevreleri memnun değil... Valla kusura bakmasınlar, ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla bir metali ithal edeceksiniz ve sonra bu metal bir köşede atıl duracak. Bunun memleketin menfaatine neresi var? Vatandaşlarımızın tercihine saygı duyuyorum. Bu konuda hiçbir tereddüt yok, ancak biz burada kaynaklarımızı ülkemizin menfaatine, yatırıma, üretime ve dolayısıyla istihdama ve ihracata dönüştüreceğiz.

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