Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı

Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş altında yıl sonuna kadar nelerin olacağını açıklayarak düşüşlerin olabileceğini belirtti.
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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 1

Emtia ve para piyasalarının uzmanı İslam Memiş’ten altınla ilgili dikkat çeken uyarılar geldi.

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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 2

Memiş yatırımcıları altın konusunda sert düşüşlerin olabileceğini söyleterek uyardı.

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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 3

GRAM ALTINDA NELER OLACAK?

Memiş, “Benim kısa süreli olarak ons altın tarafında negatif beklentim devam ediyor” dedi.

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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 4

Devamında ise gram altının yıl sonuna kadar 3000-3500 TL aralığında olabileceğini aktardı.

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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 5

Devamında yatırımcıya tavsiye veren Memiş “Elimizdeki doları bugün ons altın tarafına çevirmiyoruz.

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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 6

Ya ons gümüş tarafına ya da doğrudan gram altın tarafına yatırım yapıyoruz.” İfadelerini kullandı.

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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 7

145 DOLAR BİRDEN DÜŞECEK

Ons altında ciddi bir yükselişin olduğunu vurgulayan Memiş "2270 dolar seviyelerinde ve ısrarla 2300'ü radarına kestirmiş durumda.

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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 8

Ons altın tarafında sert bir düşüş beklemeye devam ediyorum.” dedi.

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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 9

Ayrıca Memiş Ons altın tarafının takip edilmesi gerektiğini belirterek ”Buradaki düşüşler başlayınca gram altında da mutlaka hissedilecektir.

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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 10

Ancak gram altın yatırımcısı, ons tarafında yaşanacak düşüşleri büyük bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli.

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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 11

Ben gram altın alıp kenarda beklemeli miyim? bu sorunun yanıtı evet.” şeklinde konuştu.

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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 12
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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 13
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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 14
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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 15
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Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı 16
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