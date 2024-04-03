Altın sahiplerini üzecek haber. 'Çakılacak' diye açıkladı

Emtia ve para piyasalarının uzmanı İslam Memiş’ten altınla ilgili dikkat çeken uyarılar geldi.
Memiş yatırımcıları altın konusunda sert düşüşlerin olabileceğini söyleterek uyardı.
GRAM ALTINDA NELER OLACAK?
Memiş, “Benim kısa süreli olarak ons altın tarafında negatif beklentim devam ediyor” dedi.
Devamında ise gram altının yıl sonuna kadar 3000-3500 TL aralığında olabileceğini aktardı.
Devamında yatırımcıya tavsiye veren Memiş “Elimizdeki doları bugün ons altın tarafına çevirmiyoruz.
Ya ons gümüş tarafına ya da doğrudan gram altın tarafına yatırım yapıyoruz.” İfadelerini kullandı.
145 DOLAR BİRDEN DÜŞECEKOns altında ciddi bir yükselişin olduğunu vurgulayan Memiş "2270 dolar seviyelerinde ve ısrarla 2300'ü radarına kestirmiş durumda.
Ons altın tarafında sert bir düşüş beklemeye devam ediyorum.” dedi.
Ayrıca Memiş Ons altın tarafının takip edilmesi gerektiğini belirterek ”Buradaki düşüşler başlayınca gram altında da mutlaka hissedilecektir.
Ancak gram altın yatırımcısı, ons tarafında yaşanacak düşüşleri büyük bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli.
Ben gram altın alıp kenarda beklemeli miyim? bu sorunun yanıtı evet.” şeklinde konuştu.