Türkiye'nin ilk özel altın rafinerisi olarak bilinen İstanbul Altın Rafinerisi'ne (İAR) yönelik 6 Ekim 2025 tarihinde hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. 9 Ekim’de ise 20 kişi tutuklanmıştı.

Aralarında eski ve yeni İAR çalışanlarının olduğu şüpheliler yurt dışından getirilen altınlara Türkiye'de üretilmiş ve işlenmiş süsü verdiği, bu yolla altınları yurt dışına satarak 'hayali ihracat' yaptığı ve devletten haksız yolla teşvik ödemesi aldıkları öne sürüldü. devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları da Başsavcılık açıklamasında belirtilmişti.

Operasyona dair Onlar TV’den Timur Soykan'ın aktardığı bilgiye göre; 12 ilçede eş zamanlı düzenlenen baskınlardan birinde İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurucusu 8 Mayıs’ta hayatını kaybeden Fazlı Halaç'ın kız kardeşi N.K.'nın Florya'daki villası oldu.

Fazlı Halaç

Fazlı Halaç’ın kız kardeşi ve İAR'ın sahibi Özkan Halaç'ın halası N.K.'nın İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki villasına yapılan baskında, evin kilerinde fiziki olarak muhafaza edilen 500 kilogramın üzerinde altın

EVİN KİLERİNDE 500 KİLO ALTIN BULUNDU

Onlar TV'den Timur Soykan'ın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 12 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda baskın yapılan adreslerden biri de, İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurucusu Fazıl Halaç'ın kız kardeşi N.K.'nın Florya'daki ikameti oldu.

8 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybeden Fazıl Halaç'ın kız kardeşi ve İAR'ın sahibi Özkan Halaç'ın halası N.K.'nın İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki villasına yapılan baskında, evin kilerinde fiziki olarak muhafaza edilen 500 kilogramın üzerinde altın bulundu.

İAR'IN KURUCUSU FAZIL HALAÇ

Ev sahibi N.K. ve çocukları, baskın sonrası verdikleri ifadede, piyasa değeri 3 milyar TL'nin üzerinde olan söz konusu altınların dedeleri Fazıl Halaç'tan kendilerine miras bırakıldığını öne sürdü.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) istemi üzerine İstanbul Mali Şube ekiplerinin Cem Uzan'ın Çubuklu'daki villasında yaptıkları aramada yaklaşık 100 trilyon liralık 3.8 milyon Telsim kontörü ele geçirmişti.