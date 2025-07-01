Altın sevkiyatında büyük vurgun! Şırnak’tan Mardin’e uzanan hırsızlık

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şırnak’ta altın sevkiyatı sırasında altın çaldıkları iddiasıyla aranan 2 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 4 kilo 800 gram altın bir miktar döviz çaldığı öğrenildi.

Güçlükonak ilçesinde 27 Haziran'da altın sevkiyatı ile uğraşan kişilerin aracından 4 kilo 800 gram altın, 10 bin dolar ve bin avro çalan şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin çalınan altın ve dövizlerle birlikte Mardin'e geldikleri ve kiraladıkları hafif ticari aracı terk ettikleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, ele geçirilen altın ve döviz sahibine teslim edildi.

Altın sevkiyatında büyük vurgun! Şırnak’tan Mardin’e uzanan hırsızlık

Altın sevkiyatında büyük vurgun! Şırnak’tan Mardin’e uzanan hırsızlık

Altın sevkiyatında büyük vurgun! Şırnak’tan Mardin’e uzanan hırsızlık

Altın sevkiyatında büyük vurgun! Şırnak’tan Mardin’e uzanan hırsızlık

Altın sevkiyatında büyük vurgun! Şırnak’tan Mardin’e uzanan hırsızlık

Altın sevkiyatında büyük vurgun! Şırnak’tan Mardin’e uzanan hırsızlık

Altın sevkiyatında büyük vurgun! Şırnak’tan Mardin’e uzanan hırsızlık

Altın sevkiyatında büyük vurgun! Şırnak’tan Mardin’e uzanan hırsızlık

Altın sevkiyatında büyük vurgun! Şırnak’tan Mardin’e uzanan hırsızlık

Son Haberler
Martinez-Çalhanoğlu savaşının perde arkası: Bu yüzden kavga etmişler
Martinez-Çalhanoğlu savaşının perde arkası: Bu yüzden kavga etmişler
D-100 Karayolu’nda kaza! Motosiklet sürücüsü savruldu
D-100 Karayolu’nda kaza! Motosiklet sürücüsü savruldu
TUS ek yerleştirme tercihleri başladı: Son tarih 7 Temmuz! ÖSYM duyurdu
TUS ek yerleştirme tercihleri Başladı
Polonya, Almanya sınırında göçmen avına çıktı
Polonya, Almanya sınırında göçmen avına çıktı
Ticaret Bakanlığı'ndan önemli yasaklama, ürün piyasadan toplatılacak! Çocuklar için tehlikeli
Ticaret Bakanlığı'ndan önemli yasaklama, ürün piyasadan toplatılacak! Çocuklar için tehlikeli