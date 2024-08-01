Altın sinyali aldı coştu. Zirveye çıktı

Dünyanın en güçlü ekonomilerinden birisi olan ABD’de Merkez Bankası FED faizleri sabit tuttu. FED’in gelecek aylarda para politikasında gevşemeye gideceği ve faiz indirim sinyalleri vermesine dair beklentileri altın fiyatlarını hareketlendirdi.

FED’in son faizlerini sabit tutmasının yanında gelecek ay faiz indirimi yapacağı sinyalleri verildi. FED Başkanı Jerome Powell, FED yetkililerinin Ağustos ayı toplantısında faizi düşürme konusunu ciddi bir şekilde ele aldıklarını ifade etmesi altın fiyatlarını artırdı.

Eylül ayında faiz indirimini kesin olarak göre piyasalar, FED tarafından faizlerin 50 baz puan kadar düşürme olasılığına yüzde 10 oranında ihtimal veriyor.

Altın fiyatları hem piyasa beklentileri hem de FED başkanı Powell’in açıklamaları ile son iki haftanın zirvesine çıktı.

ALTIN’DA SON DURUM NE?

ABD tarafından gelen haber ve indirim sinyalleri sonrasında altının spot piyasadaki ons fiyatı bu sabah saatleri itibari ile 2 bin 446 dolar seviyelerinde işlem görürken gram altında aynı saatlerde 2 bin 608 TL değerinde işlem gördü.

Gram altın ile beraber çeyrek altında 4 bin 265 liraya yükseldi. Son alarak bir tam Cumhuriyet altınının fiyatı asgari ücret değerine çıkarak 17 bin lira oldu.