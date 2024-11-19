Altın şoku atlattı toparlanmaya başladı

Altının bir haftalık düşüş performansı bitti, toparlanmaya başladı. Dün 2869 liradan giriş yapan gram altın bugün saat 08.23 itibarıyla 2.917 liradan fiyatlandı. Çeyrek altın ise dün 4.693 liraydı. O da bugün güne, 4.771 liradan giriş yaptı.

Altın fiyatları şöyle:

***Gram altın satış fiyatı: 2.918 TL

***Çeyrek altın satış fiyatı: 4.771 TL

***Yarım altın satış fiyatı: 9.541 TL

*** Tam altın satış fiyatı: 20.194 TL

***Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.023 TL

*** Gremse altın satış fiyatı: 50.100 TL

*** Ons altın satış fiyatı: 2.624,61dolar

Kapalıçarşı'da ise fiyatlar resmi rakamların üzerinde. Dün 3030 liradan fiyatlanan gram altın bugün güne 3.089 liradan giriş yaptı. Çeyrek altın ise 4946 liraydı. Onun fiyatı da yeni günde 5.056 lira oldu. İşte Kapalıçarşı fiyatları