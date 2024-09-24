Altın tarihi zirveyi gördü. İslam Memiş 'paraşütleri hazırlayın' dedi

Altın, Fed yetkililerinin faiz indirimlerine kapı araladığına dair açıklamalarını yorumlarken rekor seviyeye yükseldi.

Bloomberght'de yer alan habere göre, spot altın haftanın ikinci işlem gününde ons başına 2.635 dolardan işlem gömeye başladı. Ons altın ve Dolar/TL ile gerçekleştirilen hesaplamaya göre gram altın ise rekor kırarak 2.894 TL seviyesine kadar çıktı.

İslam Memiş ise kişisel YouTube kanalında altında kısa ve uzun vadeli beklentilerini açıkladı.

İSLAM MEMİŞ ALTININ GÖRECEĞİ SEVİYEYİ AÇIKLADI

Memiş, ons altının orta ve uzun vadede yükselişine devam edeceğini ve hedefin 3 bin dolar olduğunu belirtti. Kısa vadede kar satışlarının görülebileceğini belirten Memiş, 2 bin 575 doların önemli bir destek seviyesi olduğunu vurguladı.

İslam Memiş, gram altın yatırımcılarına ise ons altını dikkatle izlemeleri gerektiğini hatırlatarak, yıl sonunda gram altının 3 bin-3 bin 500 TL aralığında olacağını ve her düşüşün bir alım fırsatı sunduğunu söyledi.

BİTCOİN

Memiş, Bitcoin’in haftayı 62 bin 692 dolardan kapattığını ve 57-63 bin dolar aralığını takip edeceğini ifade etti. Memiş, 57 bin doların altındaki seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini de sözlerine ekledi.

YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI

Memiş, piyasalarda oluşabilecek dalgalanmalara karşı yatırımcıları dikkatli olmaları hususunda uyararak, aceleci kararlar yerine temkinli adımlar atmaları gerektiğini vurguladı.