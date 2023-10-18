Altın tarihi zirveyi gördü. İsrail'in Gazze saldırısı piyasayı alt üst etti

Altın fiyatları İsrail’in Gazze’deki bir hastaneyi bombalamasının ardından yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı 1 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; gram altın ise, dolar/TL'deki yükselişten de aldığı destekle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Fiyatı dolar/TL ve ons altının değerine göre hesaplanan gram altın, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi rekor seviyesini 1767 TL'ye taşıdı. Altının gram fiyatı, aynı dakikalarda yüzde 1,40 primle 1752 TL'de bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 870 liradan, cumhuriyet altını 11 bin 730 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,53 artışla 1.728 liradan tamamlamıştı.