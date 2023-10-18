Altın tarihi zirveyi gördü. İsrail'in Gazze saldırısı piyasayı alt üst etti

Altın fiyatları, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye yaptığı ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından yükselen jeopolitik risklerin etkisiyle tarihi zirveyi gördü.

Altın tarihi zirveyi gördü. İsrail'in Gazze saldırısı piyasayı alt üst etti

Altın fiyatları İsrail’in Gazze’deki bir hastaneyi bombalamasının ardından yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı 1 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; gram altın ise, dolar/TL'deki yükselişten de aldığı destekle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Fiyatı dolar/TL ve ons altının değerine göre hesaplanan gram altın, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle tarihi rekor seviyesini 1767 TL'ye taşıdı. Altının gram fiyatı, aynı dakikalarda yüzde 1,40 primle 1752 TL'de bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2 bin 870 liradan, cumhuriyet altını 11 bin 730 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,53 artışla 1.728 liradan tamamlamıştı.

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