Altın tekrar ne zaman yükselişe geçecek? Zafer Ergezen: Bu seviye görülmeden zor

Altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyesine gerilerken emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, yatırımcıları merak ettiği soruları yanıtladı.

Güvenli liman olarak görülen altında rüzgar tersine döndü. Ons altın 3 bin 180 dolara çekilerek hafta başından bu yana yüzde 4'ün üzerinde kayıp yaşadı. Gram altın ise son bir ayın en düşük seviyesi olan 3 bin 955 lirayı gördü.

Yatırımcılar ise "Altındaki düşüş sürecek mi?" "Altın tekrar ne zaman yükselişe geçecek? " sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

A Para yayınına katılan emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, yatırımcılara 'dikkatli olun' uyarısı yaparak altında kritik seviyeleri paylaştı.

Zafer Ergezen'in açıklamalarından satır başları:

ONS VE GRAM ALTINDA SERT GERİLEME

Altın fiyatları son bir ayın en düşük seviyelerine gerilerken, yatırımcıların gözü piyasadaki gelişmelere çevrildi. Güvenli liman olarak bilinen altında haftalık bazda yüzde 4’ün üzerinde kayıp yaşandı. Ons altın 3.180 dolara çekilirken, gram altın 3.955 liraya kadar düştü. Gelişmelerin ardından yatırımcılar “Altın düşmeye devam edecek mi?” ve “Yeniden yükseliş ne zaman başlar?” sorularının yanıtını aramaya başladı.

ERGEZEN: YATIRIMCILAR DİKKATLİ OLMALI

A Para yayınına katılan emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Ergezen, jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, kısa vadede altının kritik eşiklerde seyrettiğini belirtti.

“RUSYA-UKRAYNA UZLAŞIRSA GERİ ÇEKİLME DEVAM EDEBİLİR”

Ergezen, “Ons altında 3.220 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici olacak. Bu seviyenin altındaki kapanışlar, sırayla 3.150 ve 3.000 dolar seviyelerinin gündeme gelmesine neden olabilir” dedi. Jeopolitik risklerin, özellikle Rusya-Ukrayna ve ABD-Türkiye arasında yürütülen müzakerelerin sonucu, bu seviyelerin test edilmesinde etkili olabileceğini vurguladı. Ergezen, olası bir uzlaşma halinde 3.220 doların altına inişin sürebileceğini belirtti.

“ÇİN-ABD ANLAŞMASI DA DÜŞÜŞ GETİREBİLİR”

ABD ile Çin arasında yürütülen tarife görüşmelerine de değinen Ergezen, “Tarifelerde indirim kararı alındı. Taraflar daha geniş bir anlaşmaya giderse, ons altında yeniden 3.220 doların altına sarkmalar yaşanabilir” açıklamasında bulundu. Ancak tam tersi bir senaryoda, yani anlaşma sağlanamazsa, ons altında güçlü bir duruş ve yatay hareketin süreceğini dile getirdi.

“3350 DOLAR GEÇİLMEDEN YÜKSELİŞ ZOR”

Altında yukarı yönlü bir ivmenin başlaması için kritik eşik olarak 3.350 dolar seviyesini işaret eden Ergezen, “Bu seviye aşılmadan güçlü bir yükselişten söz etmek zor. Alıcıların yeniden piyasaya dönmesi için bu eşik önemli” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN İÇİN 4.000 TL SEVİYESİ TAKİPTE

Gram altın tarafında da değerlendirmelerde bulunan Ergezen, uzun süredir ilk kez gram altının ağırlıklı ortalamaların altına düştüğünü belirtti. Döviz kurunun görece stabil seyrettiği bir dönemden geçildiğine dikkat çeken uzman, gram altında ons altına paralel bir hareketin sürdüğünü söyledi. “Gram altın 4.000 lira üzerinde kaldığı sürece yatay piyasada yukarı yönlü hareketler mümkün. Ancak bu hareketler sınırlı kalabilir” dedi.

“3850 SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR”

Ons altında düşüşün 3.000–3.150 dolar aralığına kadar devam etmesi halinde, gram altında da 3.850 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden Ergezen, yatırımcıların bu seviyeleri takip etmeleri gerektiğini belirtti.

YÜKSELİŞ NE ZAMAN BAŞLAR?

Gram altında yeniden yukarı yönlü bir eğilimin başlaması için 4.135 lira seviyesinin aşılması gerektiğini belirten Ergezen, “Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar, alıcıların arttığı bir piyasaya işaret eder ve yükselişin kapısını aralayabilir” dedi.