Altın uzmanı hazır olun diyerek tüyoyu verdi. Ev ve araç alacaklar dikkat

Altın uzmanı İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası altın piyasaları ve yatırımcılar için önemli tahminlerde bulundu. 2025 yılına yönelik öngörüleri dikkat çekiyor.

Altın uzmanı İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrası yaptığı değerlendirmelerde yatırımcıları uyardı. Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 45'e çekmesi sonrasında altın fiyatları ve genel piyasa üzerine yorumlarda bulunan Memiş, yatırımcıların temkinli olmalarını tavsiye etti.

YouTube kanalından yaptığı açıklamalarda, kişisel yorumlarının sadece kendi görüşleri olduğunu ve bu yorumlara dayanarak yatırım yapılmaması gerektiğini vurguladı.

İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından ons altının 2.771 dolar seviyesinde işlem gördüğünü belirtti. Bununla birlikte, altın uzmanı yatırımcılara panik yapmamaları gerektiği konusunda uyararak, 2.600 dolar seviyesinin altına inmeyi beklediğini söyledi. Memiş, bu öngörüsünde herhangi bir değişiklik olmadığını ve daha önceki videolarında da benzer yorumlarda bulunduğunu belirtti.

Gram altın tarafında ise Türkiye’de yaşanan yukarı yönlü hareketlere dikkat çeken Memiş, gram altının TL fiyatının 3.184 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Aralık ayından itibaren bu seviyenin sıkça gündeme geldiğini vurgulayan Memiş, ons altın ve gram altının farklı yol haritalarına sahip olacağını belirtti. Bu nedenle, gram altın için büyük düşüşlerin beklenmediğini ifade etti.

İslam Memiş, 2025 yılına dair öngörülerine de yer verdi. Gram altının, özellikle Temmuz ayına kadar 3.500 TL seviyelerini göreceğini, Temmuz’dan sonra ise 4.000 TL’nin üzerine çıkabileceğini söyledi. Altın fiyatlarının yıllık bazda yukarı yönlü hareket etmeye devam edeceğini belirten Memiş, yatırımcılara altınlarını tutmalarını önerdi. Özellikle nakde ihtiyaç duymayanların altını bekletmeye devam etmeleri gerektiğini ifade etti.

Memiş’in öngörüsü, 2025’in ikinci yarısından sonra asıl kırılımın yaşanacağını ve altının 4.000 TL seviyelerine ulaşarak yeni zirvelere doğru yol alacağını gösteriyor. Yatırımcıların, altının potansiyelini dikkate alarak daha uzun vadeli stratejiler belirlemeleri gerektiği belirtiliyor.