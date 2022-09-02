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İslam Memiş altındaki kritik bilgiyi açıkladı

Altın uzmanı İslam Memiş, bin TL'nin altına gerileyen gram altın fiyatları için dikkat çeken tavsiyede bulundu. Gram altın tarafındaki hikaye tamamen değişik diyen İslam Memiş, dolar kurunun rekor kırmasıyla gram altının 1450 TL'yi göreceğini söyledi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 12:31
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Altın uzmanı İslam Memiş altındaki kritik bilgiyi açıkladı. Bu hatayı yapmayın. Hikaye tamamen değişik

İslam Memiş altındaki kritik bilgiyi açıkladı
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Milli Gazete'nin haberine göre, dolar kurunun yükselişe geçtiği son günlerde gram altın fiyatları yeniden 1000 TL'nin altına sarktı. 

Sosyal medya hesabı üzerinden "Şuan 1.000 liranın altında gram altın yok sevgili kardeşim, şuan 1.007 lira. Olunca söylerim" diyerek ekran ile piyasalardaki farka dikkat çeken İslam Memiş, gram altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin ve yorumda bulundu.

ABD Merkez Bankası FED'in hamlesi ve FED Başkanı'nın konuşmaları sonrasında sarsılan altın fiyatları için yatırımcıları uyaran İslam Memiş, şu tahmini yaptı:

"Altın, gümüş gibi emtialar ciddi anlamda baskılanmaya devam ediyor. Özellikle bu baskılanma kısa vade için kalıcı olmayabilir. Enflasyon artmaya devam ediyor, jeopolitik riskler resesyon riski falan derken altın fiyatlarında tekrar yükseliş trendi olabilir ons bazında. Gram altın tarafındaki hikaye tamamen değişik. İster istemez doların uluslararası piyasalardaki değer artışları içeride dolar / TL kurunun 18.20 lira seviyesinin üzerinde tutulmasına neden oluyor.

GRAM ALTINDA YENİ REKORLAR GELEBİLİR

Dolar kuru için yılın son çeyreğinde 20-21 lira aralığında bugünkü ekonomik koşullarda bir fiyatlama bekliyoruz. Eğer bu öngörümüz gerçekleşirse gram altın / TL fiyatında yeni rekorlar da görme ihtimalimiz çok yüksek. Mesela 1.200 – 1.450 bu masada kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla emtia fiyatlarındaki bugünkü seviyeler orta ve uzun vade için alım fırsatı verdiğini düşünüyorum."

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