Altın uzmanı İslam Memiş'ten bomba açıklama! Tarih verdi

Altın yatırımcının güvenli limanı altın rekor serisine devam ederken ünlü ekonomist İslam Memiş, altın fiyatları için yeni tahminlerini kendi sosyal medya kanalından açıkladı.

Altının ons fiyatı 3500 doların üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Gümüş ise 40 dolar seviyesini aşarak 14 yılın zirvesine yerleşti. Gümüş fiyatları ons başına 40,72 doları test ederek 2011’den bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı.

'DİKKAT EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM'

İç siyaset haber akışının önemli olduğunu vurgulayan Memiş, dün Borsa İstanbul'daki yüzde 5.41'lik düşüşü hatırlattı. Memiş "CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi satışların hızlanmasına, derinleşmesine neden oldu. Buradaki kongrenin iptali, borsada satışları hızlandırdı. Yaklaşık bir aydır, Borsa İstanbul 100 Endeksinde, endeks tarafında düşüşlere dikkat edilmesi gerektiğini defalarca kez uyardım" dedi.

İslam Memiş borsada yıl sonuna kadar yükseliş beklediğini ifade etti. Memiş'in "Borsayı beklemeye devam ediyorum. Uyarılarımı anımsatmak isterim" uyarısı da dikkat çekti.

Memiş, Uluslararası piyasalarda ons altının rekor denemesi yaptığını söyleyerek, malda kalanlara ons altın yükselişlerinin bir şey ifade etmediğini vurguladı.

İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ

Memiş "Sizin için ifade eden şey rakam değil. Kasım ayına kadar elinizdeki malları tutmanız" ifadelerini kullandı. Memiş'in "Bu hafta altın ve gümüş almak için iyi bir hafta değil" değerlendirmesi de gündem oldu.