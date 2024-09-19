Altın ve bitcoinde ralli ‘Piyasada FED etkisi’

ABD tarafında FED’in 50 puan faiz indirimi piyasayı etkiledi. Ani yükselişler görülürken, şu anda piyasa dengeli bir seyir izliyor. Merkez Bankası’nın bugün açıklayacak faiz kararı da merak ediliyor.

FED FAİZİ 50 BAZ PUAN İNDİRDİ

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.5 seviyesinden 50 baz puan indirerek yüzde 5'e getirdi. Böylece Fed 54 ay sonra ilk kez faiz indirimi gerçekleştirdi. Fed Başkanı Jerome Powell, önceliklerinin enflasyonu aşağı getirmek olduğunu belirtirken faiz kararlarını toplantıdan toplantıya vereceklerini duyurdu.

FAİZ İNDİRİMİ PİYASALARI ETKİLEDİ

FED’in faiz indiriminin ardından piyasada ise dalgalanmalar yaşandı. 5 gün önce 60 bin dolar seviyesinde seyreden bitcoin faiz kararı sonrasında 62 bin doları aştı. Ons altın ise 2 bin 569 dolardan 2 bin 600 dolara sert bir ralli yaşadı.Gram altında aynı şekilde 2 bin 883 TL’den 2 bin 913 TL’ye kadar geldiği görüldü. Dolar tarafında ise 34.13 TL’den 34.06 seviyesine geriledi.

MERKEZ BANKASI’DA FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye tarafında da bugün FED faiz kararı merak ediliyor. Merkez Bankası saat 14.00’da faiz kararını açıklayacak. Borsa İstanbul’u yakından ilgilendirecek karar öncesi BİST 100 güne 9.774.49 seviyesinde başladı. Merkez Bankası’nın toplantıda faizi sabit tutacağı yönünde kulislerde konuşuluyor. Ayrıca ekonomistler, FED’in kararı sonrasında Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantıda faiz indirimine gidebileceğini iddia ediyor.

PİYASADA SON DURUM

Dolar: 34.0692 TL

Euro: 38.0867 TL

Ons altın: 2.577 USD

Gram altın: 2.885.78 TL

Çeyrek altın: 4.709.00 TL

Yarım altın: 9.414.00 TL

Tam altın: 18.760.00 TL

Bitcoin: 62.027.07 USD