Altın ve dolar sahiplerine kur şoku. Uzmanı kara haberi verdi

DOLAR 2 YIL BOYUNCA YÜKSELMEYECEK
Yeşilada, döviz kurlarında önümüzdeki 24 ay içinde sınırlı yükselişler öngörerek dolar/TL paritesinin belirgin bir artış göstermeyeceğini vurguladı.
Yeşilada, "Gelecek 12 ila 24 ay içinde Türkiye'de döviz krizi veya döviz şoku beklemiyorum" diyerek, dolar kuru Merkez Bankası'nın kontrol edebileceği seviyelerde düşük şekilde kalacağını belirtti.
Meslektaşları tarafından son dönemlerde aldığı 'Türkiye'de döviz krizi çıkacak' söyleminin mantıklı olduğunu söyleyen Yeşilada, teori ile pratik arasında önemli farkların bulunduğunu söyleyerek, Türkiye'nin 2 yıl boyunca döviz sıkıntısı yaşamayacağını belirtti.
Türkiye'de yaşanan dolar krizlerinin büyük ölçüde siyasi hatalardan kaynaklandığını söyleyen Yeşilada, "Elbette yine NAS politikalarına dönersek döviz krizi olur" ifadelerini kullandı.