Altın ve dolar sahiplerine kur şoku. Uzmanı kara haberi verdi

Yeşilada, piyasalarda beklenen 'kur şoku' iddialarına karşı yanıt verirken, dolar kurunun geleceği hakkında yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Son dönemde dolar kuru ve altın fiyatlarının istikrarlı bir şekilde yatay seyir izlediğini belirten Yeşilada, dolar/TL'nin yaklaşık üç aydır 32 TL bandında hareket ettiğini, altının ise ons bazında dalgalanmalar dışında genel olarak sabit kaldığını vurguladı.

Bu durumun, Türk lirası üzerinden birikim yapan vatandaşlar için memnuniyet yarattığını ancak döviz ve altın üzerinde yatırım yapanların endişelerini artırdığını dile getirdi.