Altın ve dolarda ibre tersine döndü. Piyasalarda Trump rüzgarı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Federal Reserve (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’u görevden alması finans piyasalarında dalgalanma yarattı. Trump’ın bu hamlesi, Fed’in bağımsızlığına dair endişeleri artırırken, dolar değer kaybetti, altın ise iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın, seans başında 11 Ağustos’tan bu yana en yüksek noktaya tırmandıktan sonra yüzde 0,24 artışla ons başına 3.374,04 dolardan işlem gördü. Gram altın ise 4.454 TL seviyesinde alıcı buluyor. Dolar/TL kuru ise 41,0216 seviyesinde seyrediyor.

KCM Trade piyasa baş analisti Tim Waterer, “Trump’ın Fed’e yönelik adımları yatırımcıları tedirgin etti. Bu, altına güvenli liman talebini artırdı” dedi. Analistler, ons altında 3.390 dolar direncinin aşılması durumunda 3.408 doların hedeflenebileceğini, destek seviyelerinin ise 3.355 ve 3.338 dolar olduğunu belirtiyor.

ABD dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle altının uluslararası alıcılar için cazibesini artırdı. Yatırımcılar, Fed’in faiz politikalarına dair ipuçları için Cuma günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi’ni bekliyor. Trump’ın Fed’e faiz indirimi baskısı yaptığı yorumları, piyasalarda belirsizliği körüklüyor.

Gram altın alış fiyatı 4.441,20 TL, satış fiyatı 4.441,70 TL seviyesinde. Çeyrek altın 7.105,93 TL’den alınıp 7.262,19 TL’den satılırken, Cumhuriyet altını 28.423,71 TL alış ve 28.959,92 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Tam altın 28.852,00 TL, yarım altın 14.168,64 TL, gremse altın ise 71.864,00 TL alış fiyatıyla piyasada.

Piyasa uzmanları, Trump’ın Fed üzerindeki etkisinin uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. Altın, jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerde güvenli liman olarak öne çıkarken, doların seyri küresel piyasalarda dikkatle izleniyor.