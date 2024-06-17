Altın ve dolarda ters köşe. Ünlü ekonomistler haftanın tüyosunu verdi

Selçuk Geçer'in sorduğu Gözalp İçer'in yanıtladığı programda altın ve dolarda ise ters köşe açıklamalar geldi.

İsabetli tahminleri ile dikkat çeken ünlü ekonomistler Selçuk Geçer ve Gökalp İçer bu haftanın yatırım tüyolarını verdi.

Pek çok yatırımcı yüksek enflasyon karşısında elindeki varlıklarının değerini korumak için yatırım araçlarını arasında tercih yapmaya çalışıyor. Yatırım araçları içinde altın, gümüş dolar ve bitcoin dikkat çekiyor. Ünlü ekonomistler Selçuk Geçer ve Gökalp İçer birlikte yaptıkları yayında yatırımcıya piyasaları etkileyecek faktörleri anlattı.

DOLARDA BÜYÜK BİR HAREKET YOK

Dolarda çok büyük bir hareket olmadığın, FED kararının dolarda büyük bir baskı getirmeyeceğini beklediğini söyleyen Gökalp İçer, paritenin 1'in altına inmeyeceğini öngördü. Dolar'da 1.08 rakamını adil bulduğunu, doların yukarıda da gideceği çok yer kalmadığını ifade etti.

Gökalp İçer altın da esi Çin merkez bankasının alımlarını durdurduğuna dikkat çekerek yükselişlerin ardından altında geri çekilmelerin yaşandığını söyledi. İçer, parite tarafında büyük bir dalgalanma olmadığını ancak Euro tarafında alımda olanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

FED ETKİSİ SINIRLI KALDI

FED'in bu yıla dair en az bir faiz indirimi yapacağının pekiştiğini, belki belki ikinci bir indirim dahi gelebileceğini söyleyen İçer bunun riskli kaynaklar üzerinde bir haftadır pozitif bir etkisi olduğunu söyledi. Ancak bunun altına yansımasının az olduğunu, parite tarafında ise yansımanın sınırlı olduğunu belirtti.

"Altında yeni bir şey yok" diyen Gökalp İçer, altın tarafında yeni bir şeyin yılın son çeyreğinde ortaya çıkabileceğini söyledi. Gram TL tarafında sakinlik olduğu için bir hareket beklemediğini belirten İçer, altın fiyatlarında etkili olan iki bilgilinin MB faiz tahminleri ile yıl sonu döviz tahminleri olduğunu belirtti. İçer kur tahminlerinin aşağı çekildiğini, Merkez Bankası faiz tahminlerinin de yıl sonu faizlerin yüzde 45-40 bekleyen dünya bankaları bulunduğunu, faiz beklentisinin de aşağı yönde tahmin edildiğini hatırlattı.

ALTIN İÇİN TARİH 2025

İçer, "Altında bir alt rejime kayması için 2280 seviyesinin kaybedilmesi gerektiğini söylemiştim. Altında kazancın 2025 yılının ilk yarısında olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



KRİPTO PARADA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

Kripto paralarda düşüş olduğunu söyleyen İçer orta uzun vadenin hala kendisi için pozitif olduğunu dile getirerek kripto paralarda bir miktar geri çekilmelerde sıkıntı olmadığını söyledi.

Bir sonraki hareketin Ethereum 'a girişler olacağını savunan İçer gümüşün ise iyi bir hareket yaptığını vurgulayarak "Yılbaşından bu yana gümüşün yüzde 22 oranında getiri sağladığını altının ise yüzde 11 getiri sağladığını söyledi.

Gümüş onsta beklentinin 33-35 dolar olduğunu hatırlatan İçer altındaki geri çekilmenin gümüşe de yansıyacağını söyledi.

Bitcoin'de uzun zamandır ertelenen 100 bin hedefinin çok uzak olmadığını vurgulayan Gökalp İcer Bitcoin 100 bine giderken Ethereum'da ise 10 binlerin konuşulur hale gelineceğini söyledi. İçer, kKripto paralarda rekora az kaldığını vurguladı.